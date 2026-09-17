Déjà partenaires dans plusieurs pays européens, Devoteam et Dynatrace donnent une nouvelle dimension à leur collaboration en l’étendant à l’ensemble de la région EMEA. Le groupe de conseil va intégrer plus largement la plateforme d’observabilité de Dynatrace à ses offres cloud, IA et de transformation numérique.

Devoteam et Dynatrace renforcent leur alliance en mettant en place un partenariat stratégique à l’échelle de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Cette extension s’appuie sur des collaborations déjà établies notamment en France, en Espagne et au Benelux, où Devoteam a déployé les solutions de l’éditeur auprès de grands comptes des services financiers, des utilities et du luxe.

Dans ce cadre, Devoteam va intégrer à son portefeuille les principales briques de la plateforme Dynatrace, parmi lesquelles le moteur d’IA Davis, la technologie d’instrumentation automatique OneAgent, la cartographie Smartscape et le data lakehouse Grail. L’objectif affiché est d’aider les entreprises à dépasser la simple supervision technique pour mettre en place une observabilité proactive reliant davantage les performances du système d’information aux enjeux métiers.

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L’accompagnement doit couvrir l’ensemble du cycle des projets, depuis la définition de la stratégie, des modèles opérationnels et de la gouvernance jusqu’au déploiement et aux services managés. Devoteam entend notamment s’appuyer sur Dynatrace pour améliorer le suivi des environnements cloud et applicatifs et sécuriser les projets de transformation liés à l’IA.

Le partenariat est piloté par Dejan Popovic, responsable de la pratique EMEA et responsable du programme en Espagne. Guillaume Langlois en a la responsabilité pour la France et Frank Walraven pour le Benelux. Côté Dynatrace, l’alliance est portée par Luís Porém, vice-président en charge des partenaires et des ventes indirectes pour la région EMEA.

Photo : De gauche à droite Luis Porém, Vice-président des partenariats EMEA chez Dynatrace, Sébastien Chevrel, DG de Devoteam et Gert Jan van Halem, Directeur technique de Devoteam.