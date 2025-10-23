La durabilité devient une priorité stratégique dans le secteur des télécommunications, car de plus en plus d’entreprises s’efforcent d’atteindre leurs objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Les solutions VoIP évoluent également pour répondre à ces besoins tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de l’emballage et de la livraison jusqu’aux matériaux utilisés dans les produits et leurs fonctionnalités orientées économie d’énergie.

Matériaux plus écologiques : L’un des changements les plus visibles du secteur est la transition vers des produits durables. Les fabricants proposent de plus en plus de téléphones IP fabriqués à partir de plastique recyclé. Ces téléphones conservent la même durabilité, la même qualité et les mêmes performances que celles attendues par les utilisateurs, mais avec une empreinte environnementale bien plus réduite, car il n’est pas nécessaire d’utiliser du plastique neuf dans chaque appareil.

Fonctions d’économie d’énergie : De nombreux appareils VoIP intègrent également des fonctionnalités qui augmentent l’efficacité énergétique et optimisent la consommation d’énergie, comme la gradation améliorée de l’écran et la mise en veille automatique. Un micrologiciel est également intégré à ces produits, ce qui contribue à prolonger leur durée de vie et à réduire la fréquence de remplacement des téléphones.

Réduction des émissions : Un autre avantage clé des systèmes VoIP réside dans leur prise en charge du provisionnement à distance. Les téléphones IP peuvent être configurés, mis à jour et entretenus à distance, éliminant ainsi le besoin de techniciens sur site pour l’installation ou le dépannage. Ces appareils peuvent également être expédiés directement des distributeurs ou des fabricants au client final, réduisant ainsi les émissions liées au transport et à la logistique.

Emballage – Le développement durable ne se limite pas au produit lui-même, mais s’étend à la manière dont il est emballé et livré. De nombreux fabricants abandonnent les emballages en plastique au profit de matériaux recyclables comme le carton, le papier et la pâte à papier. Cette démarche permet de repenser les emballages pour supprimer le plastique. Ce faisant, chaque année, plusieurs tonnes de déchets plastiques peuvent être économisées.

Atteindre la neutralité carbone n’est pas un objectif qui peut être atteint seul, il doit être collectif. C’est pourquoi les partenariats jouent un rôle crucial dans la promotion du développement durable dans les télécommunications. Il est donc important de travailler avec des entreprises qui partagent ces valeurs et sont tout aussi engagées dans la protection de la planète.

Par Grégory Rogé, Channel Director France chez Snom