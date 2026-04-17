La Commission européenne a attribué vendredi un marché-cadre pouvant atteindre 180 millions d’euros sur six ans pour fournir des services de cloud souverain à ses institutions, organes et agences. Les quatre attributaires retenus sont l’opérateur luxembourgeois Post Telecom, StackIT (Groupe Lidl), Scaleway (Groupe Iliad) et l’opérateur télécoms belge Proximus. Lancé à l’automne 2025, ce marché s’inscrit dans la stratégie de souveraineté numérique de l’Union et dans le cadre du programme Cloud III DPS.

Vu de France, cette attribution met plusieurs acteurs nationaux en bonne place. Scaleway figure parmi les lauréats en son nom propre. Post Telecom a, de son côté, été retenu avec OVHcloud et Clever Cloud, tandis que Proximus s’appuie notamment sur S3NS (coentreprise de Thales et Google) et Mistral, en plus de Clarence (coentreprise entre Proximus et LuxConnect). Le contrat confirme ainsi la capacité de plusieurs fournisseurs français à se positionner sur des projets européens sensibles, au moment où les institutions publiques cherchent à réduire leur dépendance aux hyperscalers américains.

« Ce projet prouve qu’il existe en Europe des alternatives solides, capables de répondre aux plus hauts standards. Cette décision démontre également que, quand les acteurs européens unissent leurs forces, ils font la différence », s’est d’ailleurs félicité Octave Klaba, PDG d’OVHcloud.

Un communiqué du consortium mené autour de Post permet de préciser son montage. La réponse retenue est portée par DEEP by POST Luxembourg Group, avec OVHcloud pour la couche d’infrastructure et de capacité, Clever Cloud pour l’orchestration, le PaaS et les services managés, et DEEP pour l’hébergement ainsi que ses compétences en cloud, cybersécurité et IA.

Au-delà du montant, Bruxelles assume un modèle multi-fournisseurs, destiné à renforcer la résilience et à éviter une nouvelle dépendance à un acteur unique. Les offres ont été évaluées au regard du Cloud Sovereignty Framework, qui examine notamment les dimensions stratégique, juridique, opérationnelle et environnementale, ainsi que la transparence de la chaîne d’approvisionnement, l’ouverture technologique, la sécurité et la conformité au droit européen.

Cette attribution a aussi valeur de signal pour le marché européen. Lors du lancement de l’appel d’offres, la Commission expliquait vouloir en faire un point de référence pour le cloud souverain dans le secteur public. La présence de S3NS (technologie Google Cloud) parmi les partenaires d’un des groupements retenus montre au passage que Bruxelles adopte une lecture assez pragmatique de la souveraineté, fondée sur la gouvernance, le contrôle et la conformité, plutôt que sur l’exclusion systématique de toute brique technologique non européenne.