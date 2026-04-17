La Commission européenne a attribué vendredi un marché-cadre pouvant atteindre 180 millions d’euros sur six ans pour fournir des services de cloud souverain à ses institutions, organes et agences. Les quatre attributaires retenus sont l’opérateur luxembourgeois Post Telecom, StackIT (Groupe Lidl), Scaleway (Groupe Iliad) et l’opérateur télécoms belge Proximus. Lancé à l’automne 2025, ce marché s’inscrit dans la stratégie de souveraineté numérique de l’Union et dans le cadre du programme Cloud III DPS.

Vu de France, cette attribution met plusieurs acteurs nationaux en bonne place. Scaleway figure parmi les lauréats en son nom propre. Post Telecom a, de son côté, été retenu avec OVHcloud et Clever Cloud, tandis que Proximus s’appuie notamment sur S3NS (coentreprise de Thales et Google) et Mistral, en plus de Clarence (coentreprise entre Proximus et LuxConnect). Le contrat confirme ainsi la capacité de plusieurs fournisseurs français à se positionner sur des projets européens sensibles, au moment où les institutions publiques cherchent à réduire leur dépendance aux hyperscalers américains.

« Ce projet prouve qu’il existe en Europe des alternatives solides, capables de répondre aux plus hauts standards. Cette décision démontre également que, quand les acteurs européens unissent leurs forces, ils font la différence », s’est d’ailleurs félicité Octave Klaba, PDG d’OVHcloud.

Un communiqué du consortium mené autour de Post permet de préciser son montage. La réponse retenue est portée par DEEP by POST Luxembourg Group, avec OVHcloud pour la couche d’infrastructure et de capacité, Clever Cloud pour l’orchestration, le PaaS et les services managés, et DEEP pour l’hébergement ainsi que ses compétences en cloud, cybersécurité et IA.

Au-delà du montant, Bruxelles assume un modèle multi-fournisseurs, destiné à renforcer la résilience et à éviter une nouvelle dépendance à un acteur unique. Les offres ont été évaluées au regard du Cloud Sovereignty Framework, qui examine notamment les dimensions stratégique, juridique, opérationnelle et environnementale, ainsi que la transparence de la chaîne d’approvisionnement, l’ouverture technologique, la sécurité et la conformité au droit européen.

Cette attribution a aussi valeur de signal pour le marché européen. Lors du lancement de l’appel d’offres, la Commission expliquait vouloir en faire un point de référence pour le cloud souverain dans le secteur public. La présence de S3NS (technologie Google Cloud) parmi les partenaires d’un des groupements retenus montre au passage que Bruxelles adopte une lecture assez pragmatique de la souveraineté, fondée sur la gouvernance, le contrôle et la conformité, plutôt que sur l’exclusion systématique de toute brique technologique non européenne.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Tendances 2017 : L’infogérance est morte ! (ou presque)
Fin octobre, nous avons publié une tribune de Jean-Marie Simonin, en charge du Cloud & DevOps Business Development chez IPPON, consacrée à l’infogérance. Cette tribune a rencontré un grand succès au sein de l’audience de Channelnews...

Summit 2024 : OVHcloud fait du Cloud hybride, de l’IA et de l’informatique quantique des axes stratégiques
S’il est un seul acteur du cloud européen à l’aura internationale, c’est bien OVHcloud ! La semaine dernière, l’hyperscaler français a célébré ses 25 ans à l’occasion de sa grand-messe annuelle, l’OVHcloud Summit 2024. Cette édition...

Premières réactions à l’action de la CE contre Google
La Commission a adressé une communication des griefs à Google au sujet du service de comparaison de prix et ouvre une procédure formelle d’examen distincte concernant Android....

Scaleway vise la qualification SecNumCloud en 2025
La filiale cloud d’Iliad annonce son entrée dans le processus de qualification pour l’obtention du visa SecNumCloud. Avec l’octroi du jalon J0, elle vient d’entamer la démarche officielle auprès de l’Agence nationale de la sécurité...

Atempo et Scaleway lancent leur cloud souverain sécurisé
Fort du label « Utilisé par les armées françaises » décerné à sa solution Miria , Atempo vient de signer un partenariat avec Scaleway, le cloud BtoB d’Illiad. « Ce partenariat souligne la vision d’Atempo en matière de...