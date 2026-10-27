Suite de l’affaire Tesco-VMware… La chaîne britannique de supermarchés Tesco a décidé de remplacer la solution de VMware par celle de Proxmox. C’est une offre d’emploi publiée sur le site internet de Tesco qui fait office d’annonce.

Cette offre d’emploi précise rechercher un·e responsable de l’ingénierie logicielle à Bangalore, en Inde. Sa mission consiste en « deux priorités techniques majeures et interdépendantes : moderniser l’infrastructure de virtualisation en périphérie de Tesco via la migration de VMware vers Proxmox et mettre en place une plateforme de gestion de la périphérie robuste, évolutive et pilotée par des logiciels afin de provisionner, gérer, surveiller et entretenir l’infrastructure de périphérie de la grande distribution tout au long de son cycle de vie ».

Le texte de l’annonce souligne que la plateforme edge de Tesco « fournit l’environnement informatique sous-jacent et les capacités logicielles qui permettent aux applications de fonctionner dans l’ensemble de nos magasins ». Tesco exploite plus de 5.000 magasins à travers le monde. Et d’ajouter : « La technologie en magasin doit rester fiable malgré les perturbations de connectivité, les ressources locales limitées et la complexité liée à la gestion des changements logiciels et d’infrastructure sur des milliers de sites. Les pannes ou les changements mal exécutés peuvent affecter directement le fonctionnement des magasins, la productivité des collaborateurs et l’expérience client ».

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Proxmox est une plateforme de virtualisation open source autrichienne. Quasi inconnue en 2023, elle suscite à présent un intérêt considérable chez les clients de VMware depuis le rachat de VMware par Broadcom. La solution Proxmox VE s’impose progressivement comme l’une des alternatives à celle de VMware, surtout depuis que Proxmox propose une assistance 24 h/24 et 7 jours sur 7 aux entreprises. Proxmox indique que son interface web intégrée permet de gérer aussi bien des machines virtuelles que des conteneurs au sein d’une architecture dynamique en cluster offrant haute disponibilité et récupération après désastre. L’éditeur propose un assistant pour simplifier la migration des VMware ESXi vers sa plateforme. Il suffit de quelques clics pour récupérer le disque virtuel de la VM, le convertir au format Proxmox VE et récupérer les autres paramètres de la VM afin de les adapter aux configurations Proxmox.

Pour mémoire, le géant de la grande distribution a pris la décision de cette migration tandis qu’il poursuit VMware en justice pour litige contractuel. Tesco affirme que VMware est tenu d’assurer le support des logiciels qu’il a acquis sous licence perpétuelle, ainsi que de mettre à niveau certains d’entre eux. Le géant de la virtualisation, racheté par Broadcom en novembre 2023, a rétorqué qu’il ne développait plus ces logiciels. L’affaire est toujours devant les tribunaux et les audiences devraient se tenir en 2027.