Notez chaque réponse du fournisseur : 2 si elle est claire et documentée, 1 si elle reste floue, 0 si elle manque. Chaque critère a été soulevé par un dirigeant du channel invité aux matinales 01Channel.

Les dix questions à poser à un fournisseur

La boîte à outils du MSP · Outil 01

La grille de qualification, question par question, avec le dirigeant qui l’a soulevée.

Avant de qualifier une offre de souveraine, posez ces dix questions à votre fournisseur. La grille est construite à partir des critères avancés par les dirigeants du channel invités aux matinales 01Channel. Chaque question est attribuée à celui qui l’a soulevée.

Imprimez-la et emportez-la en rendez-vous client : une réponse floue sur l’une de ces lignes est déjà une réponse.

Notez chaque réponse du fournisseur : 2 si elle est claire et documentée, 1 si elle reste floue, 0 si elle manque. Le score se calcule au fur et à mesure.

La question · soulevée par 2 1 0 01 Où les données sont-elles physiquement hébergées, et l’engagement porte-t-il sur la France ou sur l’Europe ? Riad Roubache · Tersedia 2 2 points 1 1 point 0 0 point 02 La solution crée-t-elle une adhérence (service PaaS, fournisseur cloud, format de données propriétaire) qui empêcherait de passer d’un plan A à un plan B ? Clément Marche · Nuageo 2 2 points 1 1 point 0 0 point 03 Où sont localisées les équipes qui exploitent le service, le SOC et le CERT ? Riad Roubache · Tersedia 2 2 points 1 1 point 0 0 point 04 Quel droit s’applique réellement, malgré une localisation française ? Le Cloud Act peut-il jouer ? Clément Marche · Nuageo 2 2 points 1 1 point 0 0 point 05 Qui détient le capital, et qui sont les investisseurs derrière la société ? Grégory Demule · Formind 2 2 points 1 1 point 0 0 point 06 Quelles certifications sont réellement obtenues, et sur quel périmètre exact ? Riad Roubache · Tersedia 2 2 points 1 1 point 0 0 point 07 La solution est-elle au moins aussi performante que l’alternative non européenne en place ? Frédéric Ferlita · AddixGroup 2 2 points 1 1 point 0 0 point 08 Est-elle maintenable et opérable dans la durée par nos propres équipes ? Frédéric Ferlita · AddixGroup 2 2 points 1 1 point 0 0 point 09 Quelles clauses de sortie et quelle portabilité des données sont prévues dès la signature ? Grégory Lindan · Deep 2 2 points 1 1 point 0 0 point 10 Quelles couches restent hors de portée, et le fournisseur l’assume-t-il ouvertement ? Damien Vignault · Scalair 2 2 points 1 1 point 0 0 point

Score ___ / 20 16 à 20Offre documentée : on peut avancer. 10 à 15Des zones grises à faire préciser par écrit. 0 à 9Souveraineté affichée plus que prouvée.

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Souveraineté&Business · channelnews.fr · outil mis à jour le 28 octobre 2026.