Avant de qualifier une offre de souveraine, posez ces dix questions à votre fournisseur. La grille est construite à partir des critères avancés par les dirigeants du channel invités aux matinales 01Channel. Chaque question est attribuée à celui qui l’a soulevée.
Imprimez-la et emportez-la en rendez-vous client : une réponse floue sur l’une de ces lignes est déjà une réponse.
Notez chaque réponse du fournisseur : 2 si elle est claire et documentée, 1 si elle reste floue, 0 si elle manque. Le score se calcule au fur et à mesure.
Souveraineté&Business · channelnews.fr · outil mis à jour le 28 octobre 2026.