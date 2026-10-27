Avant de qualifier une offre de souveraine, posez ces dix questions à votre fournisseur. La grille est construite à partir des critères avancés par les dirigeants du channel invités aux matinales 01Channel. Chaque question est attribuée à celui qui l’a soulevée.

Imprimez-la et emportez-la en rendez-vous client : une réponse floue sur l’une de ces lignes est déjà une réponse.

Notez chaque réponse du fournisseur : 2 si elle est claire et documentée, 1 si elle reste floue, 0 si elle manque. Le score se calcule au fur et à mesure.

01
Où les données sont-elles physiquement hébergées, et l’engagement porte-t-il sur la France ou sur l’Europe ?Riad Roubache · Tersedia
02
La solution crée-t-elle une adhérence (service PaaS, fournisseur cloud, format de données propriétaire) qui empêcherait de passer d’un plan A à un plan B ?Clément Marche · Nuageo
03
Où sont localisées les équipes qui exploitent le service, le SOC et le CERT ?Riad Roubache · Tersedia
04
Quel droit s’applique réellement, malgré une localisation française ? Le Cloud Act peut-il jouer ?Clément Marche · Nuageo
05
Qui détient le capital, et qui sont les investisseurs derrière la société ?Grégory Demule · Formind
06
Quelles certifications sont réellement obtenues, et sur quel périmètre exact ?Riad Roubache · Tersedia
07
La solution est-elle au moins aussi performante que l’alternative non européenne en place ?Frédéric Ferlita · AddixGroup
08
Est-elle maintenable et opérable dans la durée par nos propres équipes ?Frédéric Ferlita · AddixGroup
09
Quelles clauses de sortie et quelle portabilité des données sont prévues dès la signature ?Grégory Lindan · Deep
10
Quelles couches restent hors de portée, et le fournisseur l’assume-t-il ouvertement ?Damien Vignault · Scalair
Score___ / 20
16 à 20Offre documentée : on peut avancer.
10 à 15Des zones grises à faire préciser par écrit.
0 à 9Souveraineté affichée plus que prouvée.

Souveraineté&Business · channelnews.fr · outil mis à jour le 28 octobre 2026.