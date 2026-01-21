À l’approche d’IT Partners 2026, Emmanuel Tournade, gérant de Flex, présente la feuille de route de l’agrégateur télécom pour structurer son écosystème de partenaires, développer les usages de la virtualisation et accompagner l’émergence de modèles d’opérateurs télécoms virtuels.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler le positionnement de votre entreprise et le nombre de partenaires que vous adressez en France ?

Emmanuel Tournade : Flex est un agrégateur télécom opérant exclusivement en indirect. Nous concevons et exploitons notre propre infrastructure télécom, que nous mettons à disposition de nos partenaires pour leur permettre de lancer et d’opérer leurs offres en toute autonomie. Nous adressons aujourd’hui plus de 120 partenaires actifs en France, avec un objectif de plafonnement à 200 partenaires.

Channelnews : Quelle solution mettez-vous particulièrement en avant sur IT Partners 2026 ?

Emmanuel Tournade : Nous mettons en avant notre infrastructure télécom, socle de l’ensemble de nos solutions, qu’il s’agisse de virtualisation de cœur de réseau, trunk SIP ou serveurs. Elle se distingue par sa fiabilité et par sa capacité de pilotage, au service de l’autonomie des partenaires.

Channelnews : Quelle a été la dynamique de croissance de Flex en 2025 ?

Emmanuel Tournade : 2025 a été une année de forte croissance, avec plus de 20 % d’augmentation d’activité. Cette dynamique a été portée par l’innovation, le lancement de nouvelles offres et l’arrivée de nouveaux partenaires.

Channelnews : Quelle réalisation a marqué l’année écoulée ?

Emmanuel Tournade : Le lancement de VNO V2, notre solution de téléphonie VoIP développée en interne. Il s’agit aujourd’hui de l’offre de téléphonie la plus aboutie et la plus compétitive de notre catalogue.

Channelnews : Avez-vous fait évoluer votre approche du channel en 2025 ?

Emmanuel Tournade : Oui, avec une amélioration de notre grille tarifaire, désormais unifiée pour tous les partenaires, indépendamment de leur chiffre d’affaires, dans un souci de transparence.

Channelnews : Quelles sont vos perspectives pour 2026 ?

Emmanuel Tournade : Nous anticipons une croissance de 25 %. Nous allons aussi fêter cette année le 15ème anniversaire de Flex.

Channelnews : Quel sera votre chantier prioritaire sur les douze prochains mois ?

Emmanuel Tournade : Le développement et le lancement de notre VRB (Virtual Routeur Backbone) en version UHD pour anticiper l’arrivée des liens 10G, ainsi que le lancement de nouveaux outils de diagnostic dédiés aux trunks, pour continuer à améliorer la qualité de service et l’efficacité opérationnelle de nos partenaires.