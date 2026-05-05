Ingram Micro a ouvert son exercice 2026 sur une nouvelle forte progression de son activité. Pour son premier trimestre clos le 28 mars, le géant mondial de la distribution IT a réalisé 14,0 milliards de dollars de chiffre d’affaires net, en hausse de 13,7% sur un an, dépassant la fourchette haute de ses prévisions. Le résultat net progresse encore plus fortement, à 98,9 millions de dollars, contre 69,2 millions un an plus tôt, soit une hausse de 42,9%. Le bénéfice net non-GAAP atteint pour sa part 175,5 millions de dollars, en progression de 21,7%.

Cette publication prolonge la dynamique observée en 2025, exercice au cours duquel Ingram Micro avait retrouvé une croissance soutenue après une année 2024 étale. Le groupe avait alors réalisé 52,6 milliards de dollars de revenus, en hausse de 9,5%, porté par les infrastructures datacenter, les projets liés à l’intelligence artificielle et les offres cloud.

La progression du premier trimestre est portée par l’ensemble des régions. L’Amérique du Nord croît de 12,7%, à 5,0 milliards de dollars, soutenue par les solutions avancées, les réseaux, les serveurs et les infrastructures liées à l’IA. L’EMEA progresse de 14,1%, à 3,9 milliards de dollars, grâce notamment aux PC portables, aux solutions avancées et au cloud. L’Asie-Pacifique affiche une hausse de 13,5%, à 4,1 milliards de dollars, tandis que l’Amérique latine signe la plus forte croissance régionale, à +18,6%, pour 1,0 milliard de dollars.

Cette dynamique confirme le rôle moteur des infrastructures datacenter, de l’IA et du cloud, déjà mis en avant lors de la publication des résultats annuels 2025. Elle pèse toutefois légèrement sur la marge brute, passée de 6,75% à 6,63%, sous l’effet du mix lié aux ventes d’infrastructures IA, moins margées mais aussi moins coûteuses à servir. L’EBITDA ajusté progresse néanmoins de 13,9%, à 331,2 millions de dollars, grâce à une meilleure maîtrise des coûts opérationnels.

Ingram Micro continue par ailleurs de mettre en avant sa plateforme numérique Xvantage, devenue un levier central de transformation commerciale. Le distributeur indique que ses ventes « AI-led » via la plateforme ont progressé de plus de 60% sur un an dans ses principaux pays, traduisant selon lui le passage d’une phase d’adoption à une phase de performance.

Pour le deuxième trimestre, Ingram Micro table sur un chiffre d’affaires compris entre 13,6 et 14,0 milliards de dollars, soit une progression attendue de 6,3% à 9,4% sur un an. Le groupe a également relevé son dividende trimestriel et renforcé son programme de rachat d’actions.