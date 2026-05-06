Tehtris, l’ex-pépite française de la cyber, est placée en redressement judiciaire, sous la protection du tribunal de commerce de Bordeaux. En cessation de paiement, l’éditeur de Pessac annonce faire l’objet d’une reprise en juin prochain. Le nom Tehtris serait conservé mais donnerait lieu à la création d’une nouvelle entreprise. Pour l’heure, Tehtris se concentre sur les marchés français et allemand.

« D’un point de vue opérationnel, nous respectons notre plan de réduction des pertes. En revanche, nous portons le fardeau d’une dette importante pour laquelle la renégociation a échoué », explique Richard Vacher Detournière, président exécutif et administrateur indépendant de Tehtris depuis près de trois ans. « L’un de nos créanciers importants voulant sortir et être remboursé, nous nous sommes retrouvés dans une impasse financière », confie-t-il aux Echos. En effet, les actionnaires Tikehau Ace Capital et Jolt Capital Partners, notamment, ont refusé de mettre davantage la main au portefeuille.

Co-fondée en 2010 par Eléna Poincet et Laurent Oudot, auparavant employé·e·s par la DGSE, l’entreprise girondine avait levé 64 millions d’euros au total et employé plus de 300 personnes.