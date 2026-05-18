Cohesity et HPE renforcent leur alliance dans la cyber-résilience, la protection des données et le cloud hybride. Les deux partenaires, qui collaborent depuis sept ans, annoncent une extension de leurs accords de revente et de leurs intégrations technologiques afin de proposer un portefeuille plus complet aux entreprises et à leurs partenaires.

Le principal volet de cette extension porte sur la commercialisation croisée de leurs offres. Cohesity va désormais revendre HPE Zerto, la solution de protection continue des données et de reprise rapide des charges virtualisées et cloud. HPE continuera de revendre Cohesity DataProtect et ajoutera à son portefeuille Cohesity NetBackup, l’offre issue de l’intégration de Veritas. NetBackup sera notamment optimisé pour des architectures associant HPE Alletra Storage MP X10000 et HPE StoreOnce.

L’accord prévoit aussi une intégration renforcée avec HPE Morpheus VM Essentials et HPE Morpheus Enterprise Software, afin de mieux articuler les solutions Cohesity avec les outils de virtualisation et de gestion du cloud hybride d’HPE. Cette évolution est attendue pour mi-2026.

Pour Cohesity, cette extension doit permettre aux partenaires de couvrir un spectre élargi de besoins. « Nos revendeurs disposent ainsi de toutes les solutions nécessaires pour répondre aux enjeux de cyber-résilience et de protection des données de leurs clients, avec des opportunités de revenus élargies », souligne Stéphane Arnaudo, directeur du channel Europe de Cohesity (photo).

L’éditeur met en avant la dynamique commerciale déjà engagée avec HPE en Europe. L’entreprise a été distinguée par Cohesity partenaire OEM de l’année 2025 dans la région, à la faveur d’une progression de 177 % des ventes de logiciels en glissement annuel et de plusieurs succès commerciaux conjoints. La revente par Cohesity de Zerto et par HPE de NetBackup est disponible dès à présent via les partenaires autorisés des deux groupes.

Cette annonce s’inscrit enfin dans une phase de renforcement de l’organisation commerciale de Cohesity en Europe du Sud et en France. L’éditeur a nommé Matthieu Gross à la direction des ventes Europe du Sud en novembre 2025, puis Mathias Michiels au poste de Country Manager France en mars 2026, avec pour feuille de route d’accélérer son développement autour de la cyber-résilience.