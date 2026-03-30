TD Synnex annonce avoir obtenu le nouveau titre mondial « Frontier Distributor » de Microsoft. Lancée par microsoft lors d’Ignite 2025, cette nouvelle désignation s’inscrit dans la refonte de son cadre d’accréditation partenaires autour de l’IA. Elle est réservée aux distributeurs Cloud Solution Provider (CSP) les plus avancés, qui disposent de capacités de classe mondiale dans le cloud, l’IA et la sécurité.

Selon TD Synnex, ce titre distingue les acteurs capables d’aller au-delà du simple rôle transactionnel, sur des critères d’excellence de support, de sécurité, d’animation du réseau, d’innovation de plateforme et d’expertise technique. Une reconnaissance qui permet de se différencier auprès des revendeurs et confirme le rôle d’orchestrateur de confiance.

« Obtenir le titre Frontier Distributor de Microsoft constitue une validation significative. La vision Microsoft de la distribution moderne s’aligne pleinement avec la façon dont nous aidons nos clients à concevoir, commercialiser et déployer leurs solutions avec confiance dans l’ère de l’IA », déclare Reza Honarmand, vice-président en charge du cloud hybride mondial et de la transformation chez TD Synnex. Le grossiste ajoute que cette reconnaissance souligne sa capacité à aider ses clients à adopter plus rapidement les solutions, à mieux monétiser l’IA et à délivrer des résultats sécurisés et homogènes dans plus de 100 pays.

Pour étayer ce positionnement, TD Synnex met notamment en avant StreamOne, sa plateforme de commercialisation cloud, son support 24/7 en tant que Microsoft Designated Support Provider, ainsi que ses dispositifs de formation partenaires comme la Channel Academy.

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