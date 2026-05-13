Formind entend accélérer en 2026 après une année 2025 restée dynamique malgré un marché plus attentiste. Le cabinet français de cybersécurité, qualifié PASSI LPM et certifié ISO 27001, a réalisé près de 35 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, en croissance organique de 6 %. Il vise désormais une progression à deux chiffres et espère atteindre 40 M€ de revenus cette année, selon son directeur associé Grégory Demule (photo), rencontré le 30 mars dernier lors du salon InCyber.

Le conseil, qui inclut les audits techniques, reste le premier métier du groupe avec environ 60 % de l’activité. Mais l’intégration et les services managés, qui représentent chacun autour de 20 % du chiffre d’affaires, affichent aujourd’hui les dynamiques les plus soutenues. Formind constate notamment davantage de demande autour des SIEM, de la sécurité industrielle, des identités et des prestations de supervision et de réponse à incident.

Pour accompagner cette trajectoire, l’entreprise prévoit de recruter près de 70 collaborateurs en 2026, sur un effectif actuel d’environ 300 personnes. Formind est principalement implanté en France, où il dispose de 13 agences, mais compte aussi des équipes au Maroc, en Espagne, au Canada et à Taïwan. L’un de ses chantiers prioritaires consiste précisément à poursuivre son développement régional.

L’autre grand projet de l’année est le lancement de Formind Digital, une plateforme maison de pilotage du risque cyber et de la conformité. Estimant qu’aucune des solutions déjà présentes sur ce marché ne s’est véritablement imposée comme standard de référence, l’entreprise entend donc proposer aux RSSI une vue agrégée de leurs enjeux de cybersécurité : maîtrise des risques, conformité, vulnérabilités et résilience. Une première version viable est attendue avant la fin de l’année. Formind compte y injecter l’expertise accumulée dans ses missions de conseil et d’audit, ainsi que des briques d’intelligence artificielle.

Cette initiative s’inscrit aussi dans un contexte où les préoccupations de souveraineté prennent davantage de poids dans les arbitrages des clients. Selon Grégory Demule, les questions liées à l’hébergement des données, à la conformité réglementaire ou encore à leur réversibilité conduisent certaines organisations à privilégier des solutions jugées plus sûres, quitte à retenir des offres moins riches fonctionnellement que celles des grands leaders internationaux. Formind veille ainsi à proposer des alternatives souveraines sur les principaux segments du marché. Des marques telles qu’Elastic, HarfangLab, Wallix ou Nexpublica cohabitent ainsi avec des leaders tels que Microsoft, Darktrace, ExtraHop, Netwrix ou CyberArk au sein de son écosystème partenaires.

Dans les douze prochains mois, l’entreprise vise également l’obtention des qualifications PACS, pour ses activités de conseil, et PRIS, pour la réponse à incident, deux jalons destinés à conforter son positionnement sur les prestations cyber à forte valeur ajoutée.