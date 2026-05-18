VirtualBrowser franchit une nouvelle étape dans son développement. L’éditeur français, spécialisé dans l’isolation de la navigation web, annonce une levée de fonds de 6 M€ auprès de Go Capital, BNP Paribas Développement, Auriga Cyber Ventures et Bpifrance. Ses salariés ont également participé à l’opération.

Cette enveloppe doit lui permettre de renforcer sa R&D et d’accélérer son déploiement commercial en Europe, avec l’Allemagne, la Belgique et la Suisse comme marchés prioritaires. VirtualBrowser entend aussi structurer davantage son écosystème de partenaires technologiques, d’intégrateurs et de MSSP afin d’élargir sa présence auprès des ETI et des grands comptes.

Issue d’un détourage d’Oodrive à l’été 2024, la société développe une solution de Remote Browser Isolation (RBI) qui exécute la navigation web sur des serveurs distants, seul un flux de pixels étant renvoyé vers le terminal de l’utilisateur. Une approche qui vise à neutraliser les menaces avant qu’elles n’atteignent le poste de travail, sans agent, plugin ni client à installer. L’éditeur, présidé par Edouard de Rémur (photo), revendique une centaine de clients représentant environ 150.000 utilisateurs. Il met notamment en avant des références comme Thales, Naval Group, ArianeGroup, Dassault Aviation, Bouygues Telecom, le Conseil de l’Union européenne ou la CNIL.

VirtualBrowser, qui a obtenu fin 2025 la certification CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau) de l’Anssi, veut profiter de l’intérêt croissant pour la sécurisation du navigateur, devenu un point d’exposition majeur face aux campagnes de phishing, aux malwares et aux attaques ciblant les usages web. Distinguée en mars par le Prix du Président de la République du Forum InCyber, la jeune pousse ambitionne désormais de s’imposer comme l’un des acteurs européens de référence sur ce segment encore émergent de la cybersécurité.