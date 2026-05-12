Fort de 30 années d’expérience au sein de l’écosystème des partenariats IT chez Lexmark, Dell, Samsung, BlackBerry, VMware, Nutanix, Redis, Pivotal Software et Mirantis, Stéphane Beaumont rejoint l’étatsunien Zoom en tant responsable des partenariats en France, Italie, Espagne et Portugal. Il en a fait l’annonce lui-même sur la plateforme LinkedIn.

Ses missions consistent à construire et activer un écosystème de partenaires sur ces quatre marchés du Sud de l’Europe, développer le canal CX & UCaaS et tirer parti d’opportunités commerciales inexploitées.

Zoom a enregistré une croissance de 65% en glissement annuel sur le marché de l’expérience client. En 2024, l’éditeur californien comptait plus de 1.200 partenaires actifs dans la région EMEA, avec un objectif de générer au moins 80% de son chiffre d’affaires via les ventes indirectes. Pour rappel, le Zoom Up Partner Program 3.0, lancé à la fin de l’année dernière, propose désormais des parcours distincts pour chaque typologie de partenaire, leur permettant de bénéficier de récompenses adaptées à leurs modèles économiques.

Stéphane Beaumont affirme que Zoom n’est plus seulement une plateforme vidéo mais « une plateforme axée sur l’IA qui regroupe le téléphone, le chat, l’e-mail, les SMS, les réseaux sociaux et la vidéo en un seul et même outil, avec un agent virtuel qui gère les interactions complexes afin que les agents humains puissent se concentrer sur les cas à forte valeur ajoutée ». Et d’ajouter : « Zoom a étendu sa plateforme d’IA agentique d’entreprise pour orchestrer les flux de travail à travers ses produits de collaboration et d’expérience client ».

Basé à Paris, Stéphane Beaumont rejoint l’équipe de Xavier Desmet, le directeur des ventes France de Zoom. Il reporte à Tony McNish, promu directeur du channel EMEA de Zoom, et collabore avec le directeur des ventes espagnol Jorge Hurtado Antón pour couvrir l’Italie et la péninsule ibérique.

Depuis 15 ans, Stéphane Beaumont fait également partie du mouvement Movember France. Il reste membre du XV DSI, une équipe de rugby constituée de professionnels français de la tech.