Docaposte regroupe ses expertises santé au sein d’une nouvelle entité baptisée Docaposte Santé. Avec cette structure, la filiale numérique du groupe La Poste veut constituer un acteur souverain de référence du numérique en santé, autour de l’édition logicielle, de l’orchestration des parcours, de l’interopérabilité et de la valorisation de la donnée.

Engagé depuis plus de dix ans sur ce marché, Docaposte entend répondre à la fragmentation des systèmes d’information de santé et à la montée des besoins autour de la donnée, de l’IA et de la coopération entre établissements, professionnels de santé, acteurs médico-sociaux et territoires.

La nouvelle entité s’appuie sur les savoir-faire existants de Docaposte en édition logicielle hospitalière, intégration, interopérabilité avec les services socles nationaux (dont le dossier médical partagé et l’identifiant national de santé), hébergement de données de santé, cloud souverain, cybersécurité, data, IA et design. Les filiales Heva, spécialisée dans la valorisation des données de santé ; Maincare, éditeur de logiciels de santé et Weliom, positionnée sur le conseil stratégique, viennent également renforcer ce périmètre.

L’entité revendique plus de 1.000 collaborateurs, plus de 1.000 clients et une présence auprès de 80% des CHR/CHU. Sa feuille de route à horizon 2030 est soutenue par 100 M€ d’investissements. Elle porte notamment sur la refonte du dossier patient informatisé dans une logique centrée sur la donnée et augmentée par l’IA, l’intégration native de l’IA dans les logiciels hospitaliers, le développement de Dalvia comme plateforme d’intégration des usages d’IA, l’orchestration des parcours à l’échelle territoriale et la valorisation des données via des entrepôts de données de santé.

Avec Docaposte Santé, Docaposte entend atteindre une taille critique pour industrialiser ses solutions et accompagner la transformation numérique du secteur, dans le cadre plus large de la stratégie La Poste Santé & Autonomie lancée en 2023.