AMD a démarré son exercice 2026 sur une forte croissance. Le groupe a publié un chiffre d’affaires de 10,3 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 38% sur un an, pour un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars. En données non-GAAP, le bénéfice par action atteint 1,37 dollar, en progression de 43%. Ces résultats dépassent les attentes de Wall Street, qui tablait sur un chiffre d’affaires de 9,89 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action de 1,29 dollar.

La dynamique reste tirée par les datacenters, dont les revenus bondissent de 57%, à 5,8 milliards de dollars, portés par les processeurs serveurs EPYC et les GPU Instinct pour l’IA. L’activité représente désormais plus de la moitié du chiffre d’affaires trimestriel d’AMD. « Les résultats du premier trimestre marquent une inflexion claire de notre trajectoire de croissance », a commenté Lisa Su, PDG d’AMD, lors de la conférence téléphonique avec les analystes. « Nous constatons une forte dynamique, l’inférence et l’IA agentielle stimulant la demande de processeurs et d’accélérateurs hautes performances », souligne-t-elle.

Le groupe insiste aussi sur le retour en grâce des CPU dans les architectures IA. Selon Lisa Su, le développement de l’inférence et de l’IA agentique accroît la demande non seulement en accélérateurs, mais aussi en processeurs haute performance, nécessaires pour orchestrer les agents, gérer la mémoire système et coordonner les interactions entre composants. AMD y voit un rééquilibrage des infrastructures IA, moins centrées exclusivement sur les GPU.

AMD met parallèlement en avant la montée en puissance de ses accélérateurs Instinct et de sa plateforme Helios pour datacenters IA. Le groupe indique avoir commencé l’échantillonnage de ses GPU MI450 auprès de premiers clients, avec des livraisons de production attendues au second semestre. Il cite également son partenariat élargi avec Meta, qui pourrait porter jusqu’à 6 GW de GPU AMD Instinct.

Mais la croissance ne se limite pas aux hyperscalers. Les ventes de CPU serveurs aux entreprises ont également progressé de plus de 50% sur un an, profitant notamment des efforts en direction du channel. CRN rappelle qu’AMD a restructuré son programme de partenaires commerciaux, augmenté ses financements de 40% et renforcé de 50% sa couverture des revendeurs à valeur ajoutée l’an dernier, afin de mieux pousser EPYC dans les environnements sur site et hybrides.

L’activité Client et Gaming progresse également, avec un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de dollars, en hausse de 23%.

Coté prévisions, AMD anticipe une accélération au deuxième trimestre, avec un chiffre d’affaires d’environ 11,2 milliards de dollars, soit une croissance attendue de 46% sur un an.