L’éditeur français BlueSecure, spécialisé dans la sensibilisation à la cybersécurité, rejoint l’association Hexatrust qui compte déjà plus de 130 acteurs français et européens du secteur.

« Rejoindre Hexatrust, c’est intégrer le réseau de référence de la cybersécurité française et européenne », affirme Jean-Baptiste Artignan, co-fondateur et CEO de BlueSecure (cf. photo), dans un communiqué. « C’est l’opportunité de créer des synergies concrètes avec des acteurs complémentaires, de contribuer activement aux enjeux NIS2 et CyberOT et de défendre ensemble une vision souveraine du numérique. L’union fait la force et nous y croyons profondément ».

Fondée en 2017, BlueSecure s’est récemment ouverte à l’indirect pour proposer des contenus ludiques et engageants qui visent à ancrer durablement les bons réflexes de cybersécurité au sein des entreprises. L’arrivée de cet ancien cabinet d’audit en tant que membre d’Hexatrust ouvre la voie au développement de synergies technologiques et commerciales avec les autres membres du groupement. L’éditeur expert en gamification cyber cherche notamment à s’associer à une quinzaine de MSP et MSSP. Il a construit un programme dédié aux partenaires, avec des parcours de formation et un outil de gestion du suivi de clients. L’entreprise propose une plateforme SaaS combinant des formats immersifs, des jeux interactifs et des simulations de phishing multicanales, mais aussi des ateliers en présentiel, avec une emphase sur la prévention des menaces liées à l’intelligence artificielle (IA). BlueSecure revendique avoir formé plus de 700.000 collaborateur·rice·s en 2025, avec un portefeuille de 500 entreprises clientes.

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