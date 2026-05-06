L’ESN Cognizant pourrait supprimer jusqu’à 15.000 emplois à l’échelle mondiale, dont la plupart en Inde, selon le site d’information économique Moneycontrol.

Cotée au Nasdaq, la société étasunienne compte actuellement 357.000 employé·e·s, dont plus de 70% en Inde. Cognizant déclare générer environ 30% de son code avec l’IA et vise à atteindre une proportion de 50%. Lors de l’annonce de ses résultats trimestriels, Ravi Kumar, le PDG de Cognizant (cf. photo), a confirmé miser sur un modèle opérationnel fondé sur l’intelligence artificielle, baptisé « Project Leap ». Pour mener ce projet à bien, il va engager une campagne de milliers de licenciements, quitte à verser un total de 270 millions de dollars d’indemnités aux personnes mises à la porte. « Nous allons recruter davantage de jeunes diplômés et de personnes en début de carrière », atténue-t-il.

Lors de la publication de ses résultats trimestriels, Cognizant a également annoncé son intention d’acquérir Astreya Partners, un fournisseur de services informatiques gérés (MSP) orienté IA, pour la somme de 600 millions de dollars. L’acquisition devrait être finalisée au cours du second trimestre 2026.

Le chiffre d’affaires trimestriel de Cognizant a atteint 5,41 milliards de dollars. Cela représente une croissance de 5,8% en glissement annuel. Les actions Cognizant ont cependant chuté de près de 5% le jour de l’annonce, en dépit de résultats supérieurs aux attentes.

En éliminant plus de 80.000 postes au premier trimestre 2026, les PDG des géants états-uniens de la tech ont prétexté l’IA comme responsable, tout en réalisant des bénéfices record grâce au travail de leurs employé·e·s.

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