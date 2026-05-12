Palo Alto Networks embauche Sandrine Tarnaud en tant que directrice générale France. A ce poste, elle a pour mission de faire de l’éditeur états-unien en cybersécurité « un partenaire de confiance » des entreprises françaises et des institutions publiques alors même que celles-ci cherchent à réduire leur dépendance technologique aux solutions non-européennes. Son objectif de promouvoir une plateforme américaine de sécurité pilotée par l’IA est donc délicate à l’heure actuelle.

« Sa solide expertise sera un véritable catalyseur pour la poursuite de notre expansion en France », assure Etienne Bonhomme, qui est promu vice-président next generation security EMEA chez Palo Alto Networks et auquel Sandrine Tarnaud reporte désormais.

Forte de plus de 20 ans d’expérience commerciale dans le secteur IT, Sandrine Tarnaud a occupé pendant 5 ans des fonctions stratégiques chez Microsoft sur les offres Data et IA. Elle a été directrice de Cloudera France de 2017 à 2021 où elle a participé au développement du marché de l’analyse de données et du big data. Elle a aussi oeuvré chez VMware pendant plus de 9 ans et CA Technologies durant près de 8 ans. C’est ainsi qu’elle a développé une solide expertise des grands comptes.

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