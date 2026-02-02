Le président exécutif de Seris en France, Eric Forestier, devient directeur général de l’ESN francilienne Tenexa (ex Groupe Infodis).

« Mon ambition est de renforcer la gouvernance du Groupe, d’accompagner la structuration et la montée en puissance de ses métiers, de fédérer les équipes autour d’une vision claire et de traduire cette ambition en résultats concrets », déclare le nouveau DG du Groupe Tenexa, Eric Forestier, dans un communiqué.

Diplômé de l’Insead, Eric Forestier a débuté sa carrière à la Société Générale. Il a exercé des fonctions de direction générale pendant plus de 20 ans, notamment au sein du groupe Petit Forestier, chez Cogepart et dernièrement en tant que CEO France de Seris Security.

Chez Tenexa, il travaillera en étroite collaboration avec le président du groupe, Stéphane Clément, afin de déployer la vision stratégique du groupe ainsi que son exécution opérationnelle. « L’arrivée de Eric Forestier marque une étape structurante pour le Groupe Tenexa. Son expérience et sa vision seront des atouts clés pour m’accompagner dans notre développement, renforcer notre gouvernance et poursuivre la construction d’un acteur IT français de référence », affirme Stéphane Clément.

Pour rappel, le Groupe Tenexa revendique un effectif de plus d’un millier de personnes et un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros, ainsi que des expertises dans le cloud privé et souverain, la cybersécurité, les services managés, l’infogérance et l’accompagnement des environnements IT critiques. En novembre dernier, l’ESN a validé le jalon J0 de sa qualification SecNumCloud.