eXo Platform poursuit la structuration de son écosystème partenaires en France. Après Orange Business, l’éditeur français spécialisé dans les espaces de travail numériques open source annonce un partenariat avec Axians, la marque ICT de VINCI Energies, qui devient intégrateur de sa solution sur le marché français. L’accord vise à répondre à la demande croissante des grandes PME, des ETI et des collectivités pour les environnements collaboratifs souverains.

Dans le cadre de ce partenariat, Axians accompagnera les projets de déploiement de la plateforme eXo chez les clients. Ses équipes sont en cours de formation et de montée en compétences avec l’éditeur, afin de pouvoir assurer ensuite les projets en autonomie. Axians apporte à eXo son maillage territorial, ainsi qu’un large spectre d’expertises complémentaires (solutions applicatives, cybersécurité, Cloud, réseaux, télécoms, gestion électronique de documents…).

Porté par les collaborateurs de l’agence de Biarritz d’Axians (photo) – car ce sont eux qui disposent de l’expertise espace de travail numérique – le partenariat prévoit également une contribution au socle open source d’eXo via le développement de connecteurs, notamment autour de DocuWare, pour faire d’eXo une couche fédératrice au-dessus des environnements client existants.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte de montée en puissance de l’indirect pour eXo Platform. Selon Veronika Mazour Mestrallet, directrice générale de l’éditeur, la répartition entre direct et indirect est aujourd’hui proche du 50/50, en intégrant à la fois les intégrateurs-revendeurs et les partenaires qui embarquent la technologie eXo dans leurs propres offres. L’objectif est de constituer un réseau sélectif de partenaires capables d’accompagner les clients sur le terrain, en assurant l’intégration, la conduite du changement, voire l’hébergement ou l’infogérance.

eXo avait déjà annoncé en décembre dernier un accord comparable avec Orange Business – La Fabrique. Un troisième partenariat, avec Human’s Connection, spécialiste de l’open source et de l’intégration d’écosystèmes ouverts, doit également être annoncé prochainement.

La collaboration avec Orange Business a franchi une étape supplémentaire avec le lancement, en mars dernier, de Live Collaboration, une suite collaborative souveraine hébergée sur Cloud Avenue SecNum, son offre d’hébergement qualifié SecNumCloud et opérée dans son centre de données de Grenoble. Live Collaboration réunit dans une même suite, agendas, annuaires, espaces de travail collaboratifs, annuaire, édition de documents, visioconférence, téléphonie, intranet et fonctions d’intégration (telles que l’authentification unique, la synchronisation des annuaires et des calendriers, la compatibilité Outlook…)

eXo Platform y fournit les briques espace de travail numérique et portail collaboratif, aux côtés d’autres éditeurs européens comme BlueMind pour la messagerie, Pexip pour la visioconférence, Mailinblack pour la protection e-mail, Linphone pour la téléphonie et OnlyOffice pour la suite bureautique. L’ensemble vise à offrir une alternative souveraine aux grandes suites collaboratives propriétaires.

Proposée dans un modèle contractuel, la solution est opérée de bout en bout par Orange Business, qui en assume la performance, la sécurité et l’exploitation.

eXo Platform – qui ne dévoile pas son chiffre d’affaires mais compte près de 60 collaborateurs – revendique aujourd’hui plus d’un million d’utilisateurs et des références essentiellement dans le public comme l’Élysée, Inria, la région Occitanie, ou le Département du Val d’Oise.