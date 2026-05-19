Suite à l’intégration de Juniper Networks, HPE désigne les deux grossistes TD Synnex et Ingram Micro en tant que partenaires mondiaux de distribution. Le constructeur étasunien veut ainsi simplifier son modèle de distribution, tout en conservant des distributeurs régionaux et spécialisés. HPE estime que ses partenaires revendeurs bénéficieront d’un accès renforcé à l’ensemble de son portefeuille, en particulier les offres réseau, cloud et intelligence artificielle.

« Notre priorité est l’exécution : combiner envergure, cohérence opérationnelle et connaissance des marchés locaux pour accompagner l’expansion de notre collaboration dans de nouvelles zones géographiques, tout en aidant les partenaires à mieux comprendre le portefeuille HPE et à accompagner efficacement leurs clients », déclare Sergio Farache, chief strategy and technology officer chez TD Synnex, dans un communiqué. Et de préciser que l’initiative orientée IA de TD Synnex met à disposition des partenaires des ressources dédiées pour développer, structurer et faire évoluer leurs offres sur le segment de l’intelligence artificielle.

Pour sa part, le vice-président réseaux et sécurité chez Ingram Micro, Eric Kohl, affirme vouloir aider les « partenaires à accélérer la mise en oeuvre de notre plateforme Xvantage, en leur fournissant un accompagnement homogène, des options d’approvisionnement et de financement flexibles, ainsi que l’envergure opérationnelle nécessaire pour prendre en charge l’ensemble du portefeuille HPE ».

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