SAP a profité de sa conférence Sapphire 2026 à Orlando pour dévoiler sa vision de « l’entreprise autonome« , une organisation dont les processus métiers seraient de plus en plus pilotés par des agents d’intelligence artificielle. Cette stratégie repose sur trois briques : SAP Business AI Platform, SAP Autonomous Suite et Joule Work, nouvelle interface de travail appelée à devenir le point d’entrée unifié vers les applications SAP.

L’éditeur repositionne ainsi Joule, jusqu’ici présenté comme son assistant d’IA générative, en véritable orchestrateur de processus. À partir d’une demande formulée en langage naturel, Joule pourra mobiliser données, applications, chaînes de traitement et agents spécialisés pour exécuter des tâches de bout en bout. Joule Work doit être disponible au second semestre 2026.

Le socle de cette stratégie est la SAP Business AI Platform, qui rassemble les briques technologiques, les données et les services d’IA de l’éditeur. Elle intègre notamment un graphe de connaissances, chargé de modéliser les données et les processus de l’entreprise, ainsi que Joule Studio, un environnement permettant de créer des agents et des automatisations fondées sur l’IA.

SAP annonce en parallèle la SAP Autonomous Suite, qui doit injecter l’IA dans les grandes fonctions de gestion. L’offre regroupera plus de 50 assistants Joule capables d’orchestrer plus de 200 agents spécialisés dans la finance, les achats, la chaîne logistique, les ressources humaines ou encore la relation client. Un partenariat à été noué avec Anthropic, pour utiliser le LLM Claude comme modèle de base pour alimenter certains de ces agents.

Cette offensive IA accompagne aussi la volonté de SAP d’accélérer la migration de sa base installée vers son ERP cloud. L’éditeur affirme que ses nouveaux outils de transformation pilotés par agents peuvent réduire de plus de 35 % l’effort lié aux projets ERP, en automatisant l’analyse des systèmes, la correction du code ou les tests.

Dans cette logique, SAP a renforcé son partenariat avec Palantir autour d’outils d’IA destinés à accélérer les migrations de données complexes vers SAP Cloud ERP. Accenture est associé à cette initiative comme partenaire de co-innovation et de déploiement.

L’écosystème est également mis à contribution. SAP lance un fonds de 100 M€ pour aider ses partenaires à déployer ses assistants IA ou à développer leurs propres agents sur SAP Business AI Platform. L’éditeur veut ainsi faire de l’IA agentique un nouveau relais de transformation pour ses clients, mais aussi un terrain d’opportunités pour son réseau d’intégrateurs et de partenaires.