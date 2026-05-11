Suite à un appel d’offres, la Caisse des Dépôts signe un accord-cadre avec le consortium formé par les ESN Sopra Steria et Computacenter pour déployer les solutions d’intelligence artificielle générative de Mistral AI en son sein. D’un montant cumulé pouvant atteindre 140 millions d’euros, ce contrat est conclu pour une durée de deux ans renouvelables. Ils s’inscrit dans le plan Horizon numérique 2030 – doté de 18 milliards d’euros – de la Caisse des Dépôts.

Dans le cadre de l’accord pluriannuel, 40.000 licences d’IA générative vont être déployées au sein de la Caisse des Dépôts et de plusieurs de ses filiales*, soient 100.000 personnes utilisatrices environ. Le projet de déploiement de solutions de GenAI comprend des grands modèles de langage (LLM), des agents et assistants conversationnels (Le Chat) ainsi que des prestations de services : accompagnement, personnalisation, fine tuning, transferts de compétences. La Caisse des Dépôts précise que les trois cas d’usage ciblés sont « un assistant IA généraliste pour les collaborateurs, la conception et le développement de systèmes d’information, et un AI studio dédié au développement de cas d’usages spécifiques ». Et d’ajouter : « Les premières commandes passées dans le cadre de ce marché vont permettre de déployer l’IA à l’échelle du groupe, dans une démarche mutualisée et collaborative inédite, en visant notamment la transformation interne de la Caisse des Dépôts et le déploiement de cas d’usage à destination de ses clients, en ayant recours à des solutions d’hébergement qui sécurisent les données sensibles. »

Le volet souveraineté repose notamment sur le futur centre de données de 44 MW que Mistral AI construit actuellement à Bruyères-le-Châtel dans l’Essonne.

Pour rappel, Sopra Steria a commencé à intégrer la plateforme d’IA générative Le Chat de la start-up française Mistral AI dans son offre de services en février 2025.

* Comprenant : la Caisse des Dépôts / AGR / BPI France et ses filiales BPI financement et BPI investissement / CDC biodiversité / CDC investissement immobilier / CDC placement / CNP Assurances / Compagnie des Alpes / Docaposte / Geopost / GIE systèmes d’information et numérique (groupe CDC Habitat) / Icade / Informatique CDC / La Banque Postale / La Poste SA / SCET / SFIL / STOA / Tonus Territoires