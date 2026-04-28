L’éditeur grenoblois open source Vates recrute Nicolas Leblanc pour piloter son orientation progressive vers un modèle de ventes indirectes. Vates, qui dispose d’un programme partenaires formalisé depuis trois ans environ et d’un contrat signé en juillet 2025 avec le grossiste à valeur ajoutée NeoVAD, prévoyait depuis plusieurs mois de nommer un président en charge des alliances afin d’accélérer le développement de son écosystème de partenaires.

Diplômé de l’école de commerce ISC Paris, Nicolas Leblanc a débuté sa carrière chez HP en 1995 où il a occupé différents postes commerciaux en France et en Afrique du Sud. En 2003, il a rejoint Dell / EMC en tant que Channel Manager. Il y a passé près de 13 ans, occupant différentes fonctions en France et en Europe. Il a ensuite œuvré comme conseiller auprès de différentes jeunes pousses en 2016-2017. En août 2017, Nicolas Leblanc a intégré Nutanix où il a passé un an et demi en tant que directeur des marchés émergents et de l’Europe de l’Est. Il a ensuite rejoint Pure Storage en 2019 en tant que vice-président régional pour l’Europe du Nord et du Sud.

Outre le recrutement de Nicolas Leblanc, le spécialiste français de la virtualisation de serveurs affirme avoir doublé la taille de ses effectifs en deux ans pour atteindre 120 personnes à présent. Pour ce faire, il bénéficie notamment du mouvement de migration des clients de Broadcom/VMware vers des alternatives souveraines. Il mène également une levée de fonds de quelques dizaines de millions d’euros afin de conquérir 5 à 10% du marché de la virtualisation de serveurs d’ici à 2030.