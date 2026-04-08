L’éditeur de solutions réseau Netgear nomme Benoit Alengrin au poste de Regional Enterprise Sales Director Southern Europe.

« Mon objectif est d’accélérer le développement de Netgear Enterprise en France, Italie et Espagne en renforçant notre collaboration avec les partenaires et intégrateurs, afin de mieux accompagner les entreprises dans leurs projets », déclare Benoit Alengrin, dans un communiqué.

Il va donc piloter la stratégie commerciale de Netgear Enterprise en Europe du Sud et développer l’activité à travers un réseau de partenaires VAR et MSP pour accompagner les PME clientes sur des projets d’infrastructure IT et de déploiements audiovisuels sur IP.

Benoit Alengrin a plus de 20 ans d’expérience dans l’écosystème IT à son actif. Il a été directeur des ventes de la division composants d’Avnet en France jusqu’en 2007. Il a ensuite poursuivi sa carrière chez Intel à Meudon tant que Field Sales & Marketing Engineer au sein de l’organisation Channel. Il a rejoint Seagate en 2015, où il est resté huit ans, dont 5 ans passés à piloter le développement commercial de la région France et Europe du Sud.

« L’expertise de Benoit et sa solide expérience du channel seront des atouts clés pour soutenir notre développement en Europe du Sud », affirme Luca Marinelli, responsable des ventes Enterprise en Europe chez Netgear. « En s’appuyant sur notre programme partenaires Drive Partner Success, il contribuera à structurer et développer notre réseau de partenaires certifiés, tout en accélérant l’adoption de nos solutions ».