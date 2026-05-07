Wallix a réuni à Rome plus de 50 comptes partenaires issus de la région EMEA à l’occasion de sa quatrième conférence partenaires. L’éditeur français, spécialiste de la gestion des identités et des accès à privilèges, y a remis ses Awards Partenaires 2025 tout en réaffirmant son positionnement autour de la cybersécurité souveraine, du Zero Trust et de l’intégration de l’IA dans sa plateforme.

L’événement, organisé les 14 et 15 avril, s’inscrivait dans la continuité de la stratégie channel présentée par Wallix en 2025, visant à renforcer son écosystème de distributeurs à valeur ajoutée, VAR, intégrateurs et MSP. L’éditeur entend notamment s’appuyer sur ses partenaires pour accélérer sur les marchés de l’IAM, du PAM, des services managés et de la sécurité des environnements industriels OT.

En France, Atos a été distingué comme partenaire intégrateur de l’année 2025. Neverhack a reçu le prix du meilleur engagement partenaire, NXO celui de la meilleure croissance et SNS Security celui de la meilleure croissance MSP.

Une dizaine d’autres acteurs ont également été distingués comme partenaires ou distributeurs de l’année sur leurs zones respectives, notamment Thales Cyber Solutions (Belgique-Luxembourg), Boll Engineering (Dach), Comguard (CEE) ou encore Techso Group (Zone Afrique).

Wallix a également récompensé ADD D.O.O pour la plus belle signature de l’année en Europe centrale et orientale, Axians comme champion OT SaaS PAM en Espagne, Controlware pour sa croissance en Allemagne et Datakom comme VAR de l’année en zone DACH.

Wallix a profité de cette convention pour présenter sa feuille de route produit, marquée par l’intégration d’une IA « de confiance » au sein de sa plateforme unifiée de gestion des identités, des accès et des privilèges.

Pour Wallix, ces distinctions visent moins à célébrer une performance commerciale ponctuelle qu’à mettre en avant les relais de déploiement de sa stratégie EMEA. Dans un contexte porté par NIS2, DORA, IEC 62443 et les préoccupations de souveraineté, l’éditeur entend faire de son réseau de partenaires un levier central pour se poser en alternative européenne sur la sécurisation des identités et des accès.