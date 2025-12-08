L’ESN Tenexa accompagne le Laboratoire Puressentiel dans l’évolution de son infrastructure et son passage au Cloud privé

Le Laboratoire Puressentiel, une entreprise familiale, indépendante et certifiée B Corp, leader sur le marché de l’aromathérapie en Europe, a fait le choix stratégique de regrouper ses infrastructures IT au sein d’un cloud privé souverain.

Fabien Cannevière, Responsable des Systèmes d’Information au sein du Laboratoire Puressentiel : « À l’époque, notre infrastructure reposait sur trois hébergeurs différents, ce qui compliquait la gestion globale. L’accompagnement était parcellaire, peu centralisé. Nous avons donc décidé de regrouper tous nos serveurs chez un seul hébergeur, français, et certifié HDS (Hébergement de Données de Santé), pour mieux anticiper les besoins futurs de l’entreprise et répondre à nos impératifs de sécurité et de conformité, tout en inscrivant cette évolution dans une démarche responsable, alignée avec nos engagements RSE et notre certification B Corp. »

Le choix du cloud privé français de Tenexa

Tenexa a proposé une offre solide, à la fois sur le plan technique et humain. Ce qui a véritablement fait la différence, c’est la volonté claire de Tenexa d’obtenir et de maintenir toutes les certifications nécessaires à l’évolution du secteur. Mais surtout, c’est la qualité de la relation humaine qui a été un véritable différenciateur.  Dès le départ, la relation entre Puressentiel et Tenexa s’est construite sur une confiance réciproque.

Fabien Cannevière, Responsable des Systèmes d’Information précise « Ce que j’apprécie particulièrement chez Tenexa, c’est qu’on ne se retrouve pas seuls face à une interface ou à un portail distant. On échange avec de vraies personnes, compétentes et disponibles. Cette proximité humaine facilite énormément la communication et le pilotage de notre environnement cloud et fait partie des valeurs essentielles de notre entreprise »

En choisissant Tenexa et son cloud privé Horizon, Puressentiel a gagné en souveraineté, en simplicité et en qualité d’accompagnement. Un partenariat fondé sur la confiance et l’engagement, au service d’une IT sécurisée, agile et durable.

