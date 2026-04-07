Marie Lhermitte prend la responsabilité des activités marketing chez Lucca. Cette arrivée intervient alors que l’éditeur français de logiciels RH entend accélérer son développement en Europe et renforcer sa présence sur le segment des ETI.

Marie Lhermitte aura pour mission de piloter le marketing global de l’entreprise, avec trois priorités : renforcer la visibilité de la marque dans ses pays d’implantation, déployer une stratégie marketing segmentée pour accélérer sur le marché des ETI, et structurer le customer marketing autour d’une communauté clients plus forte. Elle s’appuiera pour cela sur une équipe d’une cinquantaine de collaborateurs couvrant la France, l’Allemagne, la Suisse et l’Espagne.

Avant de rejoindre Lucca, elle a passé cinq ans chez Doctolib et quatre ans chez Meta, dont deux en Californie. Un parcours que l’entreprise met en avant pour accompagner sa stratégie d’internationalisation.

« L’arrivée de Marie marque une étape clé pour Lucca. Nous avons construit une base solide en France, avec un produit reconnu et une forte satisfaction client. L’enjeu est désormais de réussir notre développement à l’international pour devenir la plateforme RH n°1 en Europe. Son expérience dans des entreprises tech très “product-led”, qui ont connu des fortes phases d’accélération, sera un atout pour mener à bien la stratégie d’expansion de Lucca », déclare Gilles Satgé, CEO de Lucca.

Fondé en 2002, Lucca revendique 10 000 clients et 74,7 millions d’euros de revenu annuel récurrent en 2025. L’éditeur emploie 800 collaborateurs répartis entre la France, l’Espagne, l’Allemagne et la Suisse.

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