Néosoft élargit son dispositif de cybersécurité managée. L’ESN a profité du Forum InCyber 2026 pour officialiser, avec Arrow ECS France, le lancement de NeoSOC, une offre de SOC mutualisé clé en main conçue pour être commercialisée auprès des PME et ETI via l’écosystème de partenaires du distributeur.

Entièrement orchestrée par Néosoft, l’offre repose sur plusieurs briques technologiques portées par Arrow : Check Point pour la protection des endpoints, Tenable pour la gestion et la veille des vulnérabilités, et RSA pour la gestion des accès. Arrow présente NeoSOC comme une offre « modulable » et « immédiatement opérationnelle », destinée à simplifier l’accès des partenaires à des services de supervision cyber industrialisés.

Cette nouvelle offre vient compléter le dispositif historique de services managés de détection des incidents de Néosoft, construit autour de Splunk. Sur son site, le groupe résume l’ambition de NeoSOC par la volonté de « donner aux PME et ETI un niveau de protection équivalent aux grandes structures ». NeoSOC se distingue par son positionnement mutualisé et par sa logique de distribution indirecte, puisqu’elle sera proposée à la fois par Néosoft et par les partenaires d’Arrow.

Le lancement s’inscrit dans une phase d’accélération de l’activité cyber de Néosoft. Selon Mouhedine Habache, directeur de l’agence cybersécurité du groupe (photo), rencontré sur le salon InCyber le 1er avril dernier, cette activité a enregistré une croissance de 15 à 20 % en 2025, après 6 % en 2024. L’agence cyber compte désormais 150 collaborateurs, soit une vingtaine de profils supplémentaires recrutés sur l’année écoulée. Le SOC a été l’activité la plus dynamique de l’exercice.

Néosoft attribue cette progression au renforcement de son positionnement d’expert, soutenu par sa qualification PASSI, ses travaux de recherche autour de la résilience et de la souveraineté numérique, ainsi que par une couverture élargie des métiers de la cybersécurité. En 2025, le groupe a aussi lancé Neogen, son outil d’IA open source, présenté comme un moyen de préserver l’intégrité et la confidentialité de ses activités et de celles de ses clients.

Pour 2026, Néosoft reste toutefois mesuré dans ses anticipations. Mouhedine Habache indique tabler sur une croissance de 5 à 10 % de l’activité cyber, dans un contexte jugé plus incertain.