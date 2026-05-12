Vates poursuit la structuration de son écosystème autour de son offre de virtualisation open source. L’éditeur grenoblois, à l’origine de XCP-ng et Xen Orchestra, annonce son entrée dans le Everpure Technology Alliance Program afin de mieux accompagner les entreprises souhaitant faire évoluer leur couche de virtualisation sans remettre en cause leur infrastructure de stockage existante.

L’alliance vise plus particulièrement les organisations équipées de baies Everpure (ex Pure Storage), qui cherchent une alternative à VMware tout en limitant les risques liés à une migration d’infrastructure. Vates et Everpure prévoient de travailler sur des architectures validées conjointement, des scénarios d’intégration documentés, ainsi que des environnements élargis à la sauvegarde, à la reprise après sinistre et à l’automatisation.

Pour Vates, l’enjeu est de proposer une trajectoire de sortie de VMware plus progressive, en évitant aux entreprises de changer simultanément hyperviseur, outils d’administration et stockage. Le partenariat s’inscrit ainsi dans le mouvement de recomposition du marché de la virtualisation et dans la recherche d’infrastructures plus ouvertes, limitant les effets de dépendance à un fournisseur unique.

Cette annonce intervient alors que Vates accélère parallèlement le développement de son modèle indirect. L’éditeur a récemment confié à Nicolas Leblanc le pilotage de ses ventes partenaires, avec l’ambition de renforcer son écosystème autour de ses solutions de virtualisation.