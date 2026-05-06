Prodways Group a finalisé la cession de son activité Software, portée par sa filiale AvenAo, spécialiste de l’intégration et de la distribution de logiciels de conception 3D. Annoncée début mars, l’opération a été définitivement réalisée le 5 mai, après son approbation par les actionnaires réunis en assemblée générale le 24 avril. Le prix de cession s’élève à 35 M€.

Cette sortie marque une étape importante dans le recentrage de Prodways, engagé en 2025, autour de ses activités d’impression 3D industrielle et professionnelle. Le groupe avait acquis en 2017 les activités d’intégration de logiciels CAO d’AvenAo pour 10 M€. AvenAo comptait alors 75 salariés et réalisait 12,6 M€ de chiffre d’affaires. L’opération avait permis à Prodways de compléter son positionnement sur la chaîne de fabrication 3D, aux côtés de ses activités machines, matériaux et fabrication de pièces à la demande.

Depuis, AvenAo s’est imposé comme l’un des principaux distributeurs en France des solutions Solidworks et 3DExperience de Dassault Systèmes, avec une activité couvrant la CAO, la simulation et la gestion du cycle de vie produit. En 2025, l’activité Software a contribué à hauteur de 13,5 M€ au chiffre d’affaires de Prodways (41 M€) et de 3,9 M€ à son EBITDA courant.

La cession permet à Prodways de matérialiser la valeur de cette activité pour ses actionnaires. Dans son prolongement, le conseil d’administration prévoit de proposer une redistribution d’une part significative du produit de cession, à hauteur de 20 M€, sous la forme d’une offre publique de rachat d’actions (OPRA). Un expert indépendant a été désigné et les conseils financiers retenus pour accompagner l’opération, dont le calendrier et les modalités seront précisées ultérieurement.

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