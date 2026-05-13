Lasotel trouve une issue positive à sa procédure de redressement judiciaire. Placé sous protection du tribunal depuis le 2 juillet 2025, l’opérateur d’infrastructures télécoms basé à Vaulx-en-Velin vient d’être repris par Ielo. Le tribunal des activités économiques de Lyon a retenu, le 5 mai, l’offre portée par l’opérateur national d’infrastructure fibre.

L’opération prévoit la reprise complète des activités, des infrastructures et des équipes de Lasotel, ainsi que la continuité de service pour ses clients. Une issue heureuse pour l’opérateur régional, fondé en 2004 par Sylvain Charron, qui avait développé en Auvergne-Rhône-Alpes un réseau de fibre optique couvrant les principales agglomérations, raccordé les datacenters régionaux et commercialisé principalement des offres d’infrastructure télécoms.

« Les équipes accueillent de façon positive cette décision », souligne Sylvain Charron, dirigeant de Lasotel, qui voit dans l’intégration au sein d’Ielo un cadre « bienveillant, ambitieux et durable », ainsi que des « synergies fortes » au bénéfice des clients et partenaires de l’entreprise.

Pour Ielo, cette reprise vient densifier un maillage déjà important en Auvergne-Rhône-Alpes. Le groupe indique disposer dans la région de plus de 3.000 km de câbles de fibre optique et d’un potentiel de plus de 600.000 entreprises éligibles. L’intégration de Lasotel doit lui permettre de renforcer encore sa présence locale sur un marché des infrastructures télécoms engagé dans un mouvement de consolidation.

Arthur Fernandez, CEO d’Ielo, présente Lasotel comme « un partenaire de longue date » ayant construit « des infrastructures de qualité » et développé « de manière précurseure, des modèles opérationnels pertinents ». Adossées au modèle industriel et national d’Ielo, ces infrastructures « seront exploitées à plein régime », assure-t-il.

Cette acquisition marque la poursuite du développement d’Ielo, qui revendique en 2026 plus de 21.000 km de réseau fibre métropolitain, plus de 12.000 km de réseau longue distance et près de 200 datacenters raccordés.