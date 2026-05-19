Mistral AI poursuit son développement dans l’intelligence artificielle appliquée à l’industrie. Trois mois après le rachat de Koyeb dans les infrastructures cloud, l’entreprise française annonce l’acquisition d’Emmi AI, une start-up autrichienne spécialisée dans la simulation physique par IA. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé.

Fondée à Linz, Emmi AI développe des modèles capables d’accélérer fortement des simulations complexes portant notamment sur les flux d’air, les transferts thermiques ou la résistance des matériaux. Ses technologies s’adressent à des secteurs comme l’automobile, l’aéronautique, l’énergie ou les semi-conducteurs, avec la promesse de ramener à quelques secondes des calculs qui nécessitent habituellement plusieurs heures, voire davantage.

La société avait levé 15 millions d’euros en avril 2025 auprès de 3VC, Speedinvest, Serena et PUSH, dans ce qu’elle présentait alors comme le plus important tour d’amorçage jamais réalisé par une start-up autrichienne. Elle indiquait également que ses solutions étaient déjà utilisées en production et que ses premiers contrats atteignaient des montants annuels à sept chiffres.

Mistral AI entend s’appuyer sur ce savoir-faire pour enrichir ses solutions destinées aux industriels et mieux couvrir les problématiques d’ingénierie, de conception et d’optimisation des procédés. La société dirigée par Arthur Mensch compte déjà parmi ses références ASML, Stellantis, Veolia et Helsing.

Les plus de 30 chercheurs et ingénieurs d’Emmi AI rejoindront les équipes scientifiques et applicatives de Mistral AI. Le site de Linz deviendra un bureau officiel du groupe.

Cette opération confirme la volonté de Mistral AI d’élargir son champ d’action au-delà des modèles de langage, en ciblant des usages spécialisés à forte valeur ajoutée pour les entreprises industrielles.

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