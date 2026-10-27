Insight a obtenu le statut de partenaire Advanced d’OpenAI. L’intégrateur entend s’appuyer sur ce partenariat pour accélérer le déploiement de ChatGPT Enterprise, Codex et des applications d’IA agentique dans les entreprises. Une nouvelle étape dans sa transformation vers les services à valeur ajoutée.

Insight a annoncé son entrée dans l’OpenAI Partner Network avec le statut de partenaire Advanced. Une distinction encore relativement sélective : l’annuaire d’OpenAI recense actuellement 33 partenaires Advanced et 10 partenaires Elite, niveau supérieur du programme.

Ce rapprochement doit permettre à Insight d’accompagner les entreprises, notamment de taille intermédiaire, dans le passage de l’expérimentation à l’industrialisation de l’IA. L’intégrateur entend combiner les technologies d’OpenAI avec ses compétences en cloud, data, cybersécurité et transformation numérique, depuis l’identification des cas d’usage jusqu’à leur déploiement et leur gouvernance.

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Pour cela, Insight s’appuie notamment sur deux offres existantes. Rapid AI permet de transformer un cas d’usage en prototype fonctionnel en quelques jours, afin d’en évaluer la faisabilité et le potentiel de retour sur investissement. Radius propose une démarche de conseil visant à identifier et hiérarchiser les opportunités d’IA, à en chiffrer les bénéfices et à définir une feuille de route de déploiement.

L’intégrateur annonce également la création d’un centre d’excellence dédié à OpenAI et le renforcement de ses compétences techniques et commerciales. Les deux partenaires prévoient de développer des solutions sectorielles et des initiatives commerciales conjointes.

Insight compte aussi capitaliser sur sa propre expérience de transformation interne. Plus de 90% de ses plus de 12 000 collaborateurs dans le monde utilisent désormais l’IA.

Ce partenariat s’inscrit dans la transformation engagée par Insight pour évoluer d’un modèle historiquement centré sur la distribution de produits vers l’intégration et les services à valeur ajoutée. Une évolution que sa filiale française, forte de 187 collaborateurs, entend accélérer sous l’impulsion de son nouveau CTO client, Fatih Gezen, nommé en janvier dernier.