Le Groupe Ovalt est un intégrateur industriel qui réunit plus de 500 collaborateurs autour de 11 expertises, au service du pilotage, de la performance et de la transformation digitale des sites de production. Présent sur trois sites en Bretagne, le groupe accompagne les industriels de l’agroalimentaire, de l’agro-industrie, de l’énergie, de l’environnement, de la pharmaceutique, du cosmétique et des transports, avec des solutions clés en main en automation, informatique industrielle, process, pesage et métrologie, robotique, électricité industrielle, data management et cybersécurité industrielle.

Accompagner la DSI dans la gestion de la flotte mobile du groupe

Pour gagner en fluidité dans la gestion de ce projet complexe, le groupe Ovalt a choisi de se tourner vers un spécialiste du sujet et d’externaliser cette tâche. C’est dans ce contexte qu’un appel d’offres a été lancé et que Phoner Business a été sélectionné pour la qualité de sa réponse et sa capacité à proposer une offre globale prenant en compte tout le cycle de vie du projet.

Dès lors sur trois sites distants, plus de 350 lignes ont été ouvertes. Les équipes de Phoner se sont occupées du provisionning des smartphones, de la gestion des forfaits, de la configuration des mobiles et de la migration. Toutes ces étapes ont été réalisées sans friction et ont permis à la DSI de s’appuyer sur un partenaire de confiance. Fort de ces éléments, Phoner Business est en mesure de gérer de bout en bout le projet d’Ovalt et d’accompagner les utilisateurs en cas de besoin.

Ovalt a donc pu accéder à des bénéfices opérationnels concrets en termes de gain de temps et de fiabilisation de son processus de gestion de flottes mobiles. À travers ce déploiement d’envergure, Phoner Business démontre une nouvelle fois son aptitude à se distinguer sur le marché de la gestion de flottes mobiles professionnelles en proposant un guichet unique prenant en compte toutes les étapes d’un projet : matériel, paramétrage, sécurisation, déploiement, évolution des configurations, etc. Cette approche répond aux attentes des entreprises plus exigeantes qui souhaitent positionner l’excellence opérationnelle au centre du pilotage de leurs flottes mobiles.

Bruno Le Meur chez Ovalt « Phoner a parfaitement compris nos besoins et propose une offre intégrée qui nous a permis de gagner du temps et de la sérénité dans la gestion de notre projet. »