À l’occasion du salon IT Partners, Infinigate donne rendez-vous aux visiteurs sur son stand C34 afin d’échanger autour des enjeux de cybersécurité IT et des nouveaux modèles de commercialisation de services managés.

Dans un marché IT qui connaît une mutation profonde, les clients ne cherchent plus simplement à acheter des produits de sécurité pour leur entreprise, mais veulent consommer des services cyber et de gestion IT flexibles, sécurisés et évolutifs. Pour les revendeurs, faire évoluer leur offre vers le MSP est devenu un impératif stratégique.

Pour l’édition 2026 du salon IT Partners, Infinigate mettra en avant son approche MSP à travers une offre qui intègre tous les composants nécessaires à l’accompagnement des revendeurs et intégrateurs.

Barracuda et N-Able seront les deux solutions mises en avant sur le salon. Ces deux éditeurs résument la stratégie du distributeur dans cette approche MSP : proposer des solutions à 360°, orientées services, faciles à intégrer et parfaitement adaptées aux nouveaux modèles de commercialisation.

Sur l’espace Barracuda, le visiteur découvrira la nouvelle plateforme BarracudaONE, un centre de pilotage dédié au MSP pour la gestion de l’ensemble de ses clients depuis un tableau de bord unique. En complément de la supervision centralisée des licences, des comptes et des alertes de sécurité, la solution prend en charge la réponse et la remédiation des menaces, dans un modèle pouvant être totalement délégué à l’éditeur dans une offre Managed XDR dédiée.

De leur côté, les solutions N-Able viendront illustrer les enjeux de la gestion de parc, de la supervision et de l’automatisation des services IT. Les partenaires comprendront comment les solutions N-able contribuent à optimiser le fonctionnement des modèles MSP, favorisant la productivité des équipes, l’amélioration des SLA et la rentabilité des offres managées.

Les visiteurs rencontreront sur le stand l’équipe Infinigate MSP, composée de 10 spécialistes dédiés. Cette équipe accompagne les partenaires sur tous les aspects, qu’ils soient techniques, commerciaux, juridiques ou marketing. L’objectif est clair : faire gagner en efficacité opérationnelle les partenaires afin qu’ils génèrent rapidement de nouvelles sources de revenus récurrents.

Au-delà de la présentation des solutions et des équipes MSP, la présence d’Infinigate sur IT Partners sera aussi l’opportunité pour les revendeurs de rencontrer les équipes commerciales et techniques d’Infinigate. Enfin, différents moments de convivialité, telle qu’une roue de la fortune ainsi que des cocktails réguliers le midi et en soirée seront proposés sur le stand afin de pouvoir gagner des cadeaux et parler business en toute décontraction.