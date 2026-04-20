Botmaster AIannonce la disponibilité de plus de 20 agents permettant aux entreprises de moderniser leurs processus de gestion et de gagner en qualité d’exécution et en performance.

Une force de travail agentique pour transformer chaque entreprise.

Chaque agent opère de manière autonome, orchestré par la plateforme FLOW, dans le respect des contraintes organisationnelles et des réglementations européennes et internationales. Le catalogue comprend les 20 agents au plus fort potentiel de marché, sélectionnés pour leur impact opérationnel, leur scalabilité et leur transversalité sectorielle.

Doc-PRO — Agent de Traitement des Factures, Agent d’Automatisation des Contrats, Agent de Gestion des Sinistres, Agent KYC & Onboarding documentaire

Agent de Traitement des Factures, Agent d’Automatisation des Contrats, Agent de Gestion des Sinistres, Agent KYC & Onboarding documentaire Chat-PRO — Agent Support Client, Assistant Technicien Terrain

Agent Support Client, Assistant Technicien Terrain Sales-PRO — Agent d’Intelligence commerciale, Agent AI SDR & Outreach

Agent d’Intelligence commerciale, Agent AI SDR & Outreach Bid-PRO — Agent synthèse et préparation d’Appels d’Offres

Agent synthèse et préparation d’Appels d’Offres Risk-PRO — Regulatory Conformité Monitor, Agent Détection de Fraude, Agent d’Évaluation des Risques Underwriting

Regulatory Conformité Monitor, Agent Détection de Fraude, Agent d’Évaluation des Risques Underwriting Ops-PRO — Agent d’Automatisation des Workflows, Agent de Réconciliation financière, Agent Résilience Supply Chain, Agent Optimisation des Stocks

Agent d’Automatisation des Workflows, Agent de Réconciliation financière, Agent Résilience Supply Chain, Agent Optimisation des Stocks Log-PRO — Agent Prédiction de Pannes Équipements

Agent Prédiction de Pannes Équipements Care-PRO — Service client Automation Agent

Service client Automation Agent Research-PRO — Agent recherche Investissement

Les 20 agents ont été choisis sur la base de leur applicabilité intersectorielle, de leur retour sur investissement démontrable, de leur volume opérationnel élevé et de l’urgence réglementaire. Tous les agents sont personnalisables par secteur et peuvent être intégrés dans les systèmes d’entreprise existants via des API.

Enfin, pour des besoins très spécifiques, BotmasterAI peut concevoir des agents sur mesure (NEXT-PRO) à partir de processus spécifiques, en suivant les meilleures pratiques de l’Agentic AI avec une architecture AWS, du Humanintheloop (HITL) et une conformité réglementaire complète.

Olivier NIELSEN, Directeur du développement France de Botmaster IA « Nous sommes fiers de proposer cette force agentique unique qui permet d’accéder à des gains opérationnels concrets en peu de temps et de donner un nouvel élan aux traitements de processus à forte valeur ajoutée. D’ores et déjà déployée chez différents groupes d’envergure, nos agents ont su montrer leur efficacité à grande échelle. »