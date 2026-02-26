BotmasterAI met à disposition des entreprises une force de travail agentique permettant d’accompagner les ressources internes et d’amplifier leurs capacités. Les agents BotmasterAI opèrent de manière autonome dans le respect des limites fixées par l’entreprise et des réglementations européennes et internationales.

Une offre éprouvée qui allie le meilleur de la technologie (Agents IA) et de l’humain

D’ores et déjà, les agents de BotmasterAI accompagnent 10 clients d’envergure à Monaco et en Italie dans des processus de gestion, des processus commerciaux et de compliance. Contrairement aux solutions traditionnelles d’automatisation, Botmaster AI repose sur des agents capables : d’interagir avec plusieurs systèmes simultanément, de raisonner étape par étape, d’utiliser des outils métiers, de collaborer entre eux et d’apprendre de nouveaux cas à partir des opérations. Ces agents sont orchestrés via FLOW, le moteur de coordination qui structure les processus, déclenche les actions et intègre la validation humaine lorsqu’elle est nécessaire.

Avec Botmaster AI, l’autonomie ne signifie pas l’opacité. La plateforme propose une interface de supervision en temps réel, des dashboards de qualité, des corrections manuelles possibles à chaque étape et une traçabilité complète des décisions. Cette approche hybride garantit fiabilité, conformité et sécurité, notamment dans les secteurs régulés.

Une offre sur mesure répondant à des cas d’usages pragmatiques

DOC-PRO — l’agent documentaire

Ce dernier traite des factures (dont format 2.0), contrats manuscrits ou scannés, cartes d’identité, polices d’assurance, documents notariés. Il permet de traiter plusieurs milliers de contrats avec un taux de précision supérieur à 98%.

BID-PRO — analyse et réponse aux appels d’offres

Il extrait les données essentielles d’un appel d’offres, les compare aux capacités internes et génère automatiquement les premiers drafts de réponses.

CLAIMS-PRO — gestion des remboursements voyage

Cet agent identifie, classe, valide les demandes et sollicite les pièces manquantes lorsque nécessaire.

Fabio Asselle, fondateur et dirigeant de Botmaster AI « Les entreprises françaises sont parmi les plus structurées d’Europe dans l’adoption de l’IA responsable. Elles cherchent des solutions concrètes, fiables et supervisables. C’est exactement ce que propose l’Agentic AI. »

Olivier Nielsen – Directeur développement France « Nous voulons faire de la France un pilier de notre expansion européenne. Notre objectif est clair : rendre les agents IA opérationnels dans l’énergie, le retail, l’assurance, la finance, les transports et le secteur public. »