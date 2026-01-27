Au terme d’une consultation de 45 jours, le fond d’investissement allemand Aurelius, nouveau détenteur d’Exertis UK, annonce une ‘restructuration’ qui va entraîner le licenciements de 400 personnes sur 1.200 au sein du grossiste britannique.

Tim Griffin (cf. photo) a également été démis de ses fonctions de directeur général d’Exertis UK le 11 décembre 2025, selon un document déposé auprès du registre britannique des sociétés. 

Le précédent document déposé auprès du registre des sociétés déclarait la démission, au 26 septembre 2025, du directeur des opérations (COO) d’Exertis UK, Michael Sudlow, en raison de « la situation actuelle de l’entreprise », une situation dans laquelle il ne se sentait « plus en mesure de continuer à remplir [son] rôle de directeur ». La directrice générale d’Exertis Business, Jamie Brothwell, a également démissionné en septembre 2025.

Pour rappel, Aurelius a finalisé le rachat du grossiste pour plus de 100 millions de livres sterling en novembre 2025.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Patrice Arzillier quitte la direction générale Europe continentale d’Exertis
Une page se tourne pour Exertis, l’activité distribution IT du conglomérat irlandais DCC. Son directeur général pour l’Europe Continentale, Patrice Arzillier, s’apprête à quitter l’entreprise, après quatre ans et demi consacrés au développement d’Exertis en...

Le grossiste Computers Unlimited racheté par Exertis
Le grossiste britannique Exertis, filiale du conglomérat irlandais DCC, vient d’acquérir Computers Unlimited. Né voici 30 ans, ce grossiste basé à Londres mais disposant de filiales à Paris et à Barcelone emploie 200 personnes,...

Le distributeur Exertis acquiert le groupe américain Almo Corporation
Le géant britannique de la distribution de nouvelles technologies Exertis conforte son ancrage sur le territoire nord américain avec l’acquisition d’Almo Corporation. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué mais selon les documents...

Dell rationnalise ses marques de PC portables
Adieu XPS, Latitude, Inspiron, Precision, Optiplex… Des marques bien connues du grand public comme des entreprises. Dell recompose ses gammes en visant une  simplification de son offre pour la rendre plus immédiatement lisible tout en...

Exertis rachète le grossiste CUC
Après avoir racheté son compatriote Computers Unlimited en mai dernier, le grossiste britannique Exertis a annoncé en novembre dernier être en négociations pour acquérir CUC Groupe. Spécialisé dans les produits de câblage et de connectique,...