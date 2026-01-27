Au terme d’une consultation de 45 jours, le fond d’investissement allemand Aurelius, nouveau détenteur d’Exertis UK, annonce une ‘restructuration’ qui va entraîner le licenciements de 400 personnes sur 1.200 au sein du grossiste britannique.

Tim Griffin (cf. photo) a également été démis de ses fonctions de directeur général d’Exertis UK le 11 décembre 2025, selon un document déposé auprès du registre britannique des sociétés.

Le précédent document déposé auprès du registre des sociétés déclarait la démission, au 26 septembre 2025, du directeur des opérations (COO) d’Exertis UK, Michael Sudlow, en raison de « la situation actuelle de l’entreprise », une situation dans laquelle il ne se sentait « plus en mesure de continuer à remplir [son] rôle de directeur ». La directrice générale d’Exertis Business, Jamie Brothwell, a également démissionné en septembre 2025.

Pour rappel, Aurelius a finalisé le rachat du grossiste pour plus de 100 millions de livres sterling en novembre 2025.