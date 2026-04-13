Porté par la montée en puissance de son SOC managé, le développement de ses activités de sécurité offensive et les synergies nées de son intégration au groupe Inherent, Devensys a poursuivi sa progression en 2025 tout en étendant son dispositif opérationnel.

L’entreprise a notamment renforcé son organisation avec l’arrivée de David Hadjedj, nommé à la tête de l’équipe « Build & MCS ». Cet ancien CTO d’Habeum prend la direction d’un pôle chargé de la vente, de l’intégration et du maintien en condition de sécurité des projets cyber de Devensys.

Une équipe qui joue un rôle croissant depuis que l’entreprise a rejoint le groupe Inherent fin 2024. Les différentes entités du groupe sollicitent en effet de plus en plus Devensys sur des projets d’intégration cyber et de maintien en condition de sécurité croisés.

Devensys a également étendu l’empreinte géographique de son SOC managé avec l’ouverture d’un site à Nouméa. Ce quatrième point d’appui complète les implantations déjà en place à Montpellier, Lyon et Fort-de-France. L’ensemble permet désormais à l’entreprise d’assurer une continuité technique 24/7 de ses services de SOC, tout en conservant un modèle opéré à 100 % par des salariés de droit français.

Autre axe de développement, Devensys met la dernière main à une offre packagée de pénétration-détection de dispositifs d’écoute, ou « dépoussiérage » dans le jargon de l’intelligence économique. Cette nouvelle prestation viendra compléter ses offres de pénétration physique et logicielle. Elle répond à un besoin de plus en plus exprimé par les clients, illustrant la diversification de la demande en sécurité offensive au-delà des seuls tests d’intrusion classiques.

Sur le plan financier, Devensys a poursuivi sa croissance en 2025. À l’issue de son exercice clos fin août dernier, l’entreprise affiche un chiffre d’affaires de 16,9 millions d’euros, contre 7,74 millions d’euros en 2023. Toutefois, la fusion avec Cyberprotect en mai 2025, société qui avait réalisé 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires en 2024 avec 25 collaborateurs, ainsi que la modification de la date de clôture, qui a porté l’exercice 2025 à 20 mois, brouillent la lecture de la comparaison annuelle. Sur la base de l’évolution de l’effectif, passé de 100 personnes au moment de la fusion à 110 aujourd’hui, on peut néanmoins estimer la croissance de Devensys autour de 10 %, pour un chiffre d’affaires annualisé de l’ordre de 10 millions d’euros.

Le principal moteur de cette dynamique reste le SOC managé. Cette activité représente environ la moitié du chiffre d’affaires de l’entreprise et mobilise une cinquantaine de personnes. Devensys y revendique environ 65 clients, pour un volume de 500 000 à 600 000 assets gérés. Au sein de ce SOC, les activités CERT et VOC, lancées en 2024, ont été particulièrement dynamiques, souligne Léo Gonzales, CEO et cofondateur de l’entreprise (photo). Le dirigeant met également en avant la progression de l’activité de sécurité offensive.

L’exercice a aussi été marqué par le gain, en décembre 2025, d’un marché significatif auprès de la Canut. Devensys est co-titulaire, avec Tibco et I-Trust, du lot 1 de l’accord-cadre à bons de commande « SOC managé et réponse à incident », en co-traitance avec Adista, principale entité du groupe Inherent. Ce marché, estimé entre 80 et 100 millions d’euros sur quatre ans, vient conforter le rang de Devensys sur la détection et la remédiation.