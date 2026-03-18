Le spécialiste français de la détection des cybermenaces Gatewatcher s’allie au montpelliérain Devensys Cybersecurity (groupe inherent) et à l’opérateur Adista (groupe inherent également) pour proposer une offre combinant l’expertise en Network Detection & Response de Gatewatcher et l’expertise Security Operations Center (SOC) de Devensys.

La solution de Gatewatcher analyse en continu le trafic réseau pour identifier des anomalies tandis que Devensys assure l’intégration de la solution et l’exploitation opérationnelle des alertes de cybersécurité avec un SOC managé en France. Le dispositif est déployé chez l’opérateur adista, expert en services cloud, cybersécurité et connectivité B2B en France, qui intègre le NDR de Gatewatcher à son catalogue d’offres.

Leo Gonzales, le PDG de Devensys (cf. photo), souligne faire le choix de technologies françaises et européennes capables de répondre aux exigences des environnements critiques. Jacques de La Rivière, PDG de Gatewatcher, ajoute que ce partenariat avec Devensys rend la détection avancée plus accessible et plus opérationnelle.