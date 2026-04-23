Gartner revoit nettement à la hausse ses prévisions de dépenses informatiques mondiales pour 2026. Le cabinet table désormais sur un marché à 6.316 milliards de dollars, en progression de 13,5% sur un an, contre 6.155 milliards et 10,8% encore anticipés début février. En moins de trois mois, l’estimation a donc été relevée de 161 milliards de dollars et de 2,7 points de croissance.

Sans surprise, cette révision vient principalement des infrastructures IA. Gartner explique que la montée en charge des charges de travail d’IA accélère les investissements dans les centres de données et soutient la demande en calcul haute performance, en accélérateurs et en technologies associées. Le cabinet souligne aussi que la forte hausse des prix de la mémoire à large bande passante renforce l’attrait de ce segment pour les fabricants de semi-conducteurs.

Dans le détail du tableau, les systèmes de centres de données restent de loin la catégorie la plus dynamique. Gartner les attend à 788 milliards de dollars en 2026, soit une progression de 55,8%. Le cabinet précise que la demande des hyperscalers tire fortement les investissements dans les serveurs et les infrastructures de datacenter, avec une croissance désormais jugée bien supérieure aux anticipations précédentes.

Les logiciels continuent également d’afficher une forte progression, à 1.443 milliards de dollars (+15,1%). Gartner relie cette dynamique à l’essor continu de l’IA générative, en particulier sur le développement de modèles, dont les dépenses devraient plus que doubler d’une année sur l’autre.

Les services IT demeurent, eux, le premier poste de dépenses en valeur absolue, à 1.870 milliards de dollars en 2026, en hausse de 9%. Gartner y inclut notamment les services d’implémentation applicative, les services managés, les services d’implémentation d’infrastructure ainsi que l’IaaS.

Les terminaux atteindraient pour leur part 856 milliards de dollars, en progression de 8,2%. Gartner note toutefois que cette croissance est tempérée par le renchérissement de la mémoire, qui pousse les prix de vente moyens à la hausse et freine les cycles de renouvellement dans les segments à plus faible marge.

Enfin, les services de communication restent la catégorie la moins dynamique du tableau, avec 1.358 milliards de dollars attendus en 2026, en hausse de 4,8%. Au total, Gartner estime que ces évolutions confirment un marché IT à plusieurs vitesses, dans lequel les segments directement liés à l’IA, qu’il s’agisse de l’infrastructure ou des logiciels, surperforment nettement les catégories plus traditionnelles.