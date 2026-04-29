Les progrès de l’IA améliorent autant la cyberprotection qu’ils n’offrent de nouveaux outils aux pirates. Ainsi, Claude Mythos, le nouveau modèle IA d’Anthropic pour détecter des failles logicielles, a-t-il été jugé trop sensible pour être rendu public. Pour autant, l’accès au modèle de test a tout de même été obtenu en combinant des identifiants tiers et des schémas d’infrastructure exposés.

« L’accès à Mythos n’a nécessité aucun vecteur d’attaque sophistiqué », constate Harman Kaur, la CTO de Tanium (cf. photo). « Il s’agissait simplement d’une défaillance de contrôle. L’URL de l’endpoint a été déduite de la syntaxe de nomenclature d’Anthropic qui avait déjà fait l’objet d’une fuite lors d’une précédente fuite de données sur Mercor, et les identifiants légitimes d’un sous-traitant ont permis de mener à bien l’opération. Pas de vulnérabilités zero-day, pas d’exploits inédits. Juste deux lacunes de gouvernance ordinaires qui se sont superposées. C’est vraiment la leçon à retenir. Au rythme où nous développons ces systèmes, la gouvernance et les contrôles sont faciles à négliger et ils parviennent rarement à suivre la vitesse de l’innovation ».

Et d’ajouter : « La surface d’attaque autour de l’IA est bien plus vaste que ce que la plupart des gens pensent. Elle inclut chaque fournisseur en contact avec le système, chaque sous-traitant disposant d’un accès, chaque composant middleware et chaque identifiant permettant d’atteindre l’une de ces couches. Le modèle Mythos n’a pas été piraté en cassant l’infrastructure centrale d’Anthropic. Il a été piraté via un fournisseur de données d’entraînement, un sous-traitant et un modèle d’URL prévisible. Cela ressemble à la façon dont le secteur s’est appuyé sur des outils de sécurité sophistiqués, tout en laissant des vulnérabilités non corrigées à la vue de tous ».

Une récente étude de la Fondation Thomson Reuters, menée en partenariat avec l’UNESCO auprès de 3.000 entreprises dans 11 secteurs, a par ailleurs révélé que 90% des entreprises du panel utilisaient l’IA sans cadre de gouvernance.

Selon Harman Kaur, il faut en revenir aux basiques de la cybersécurité : l’authentification multifactorielle (MFA), le principe du moindre privilège, la suppression rapide des droits d’accès, la supervision des fournisseurs et une mentalité de « présomption de violation ».