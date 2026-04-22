Clever Cloud ouvre en bêta publique, à compter du 27 avril, Clever Kubernetes Engine (CKE), sa propre offre Kubernetes managée. Présentée en avant-première à Devoxx dès le 22 avril, cette nouvelle brique élargit le périmètre de la plateforme du fournisseur de services cloud nantais, historiquement positionnée sur un PaaS misant sur la simplicité de déploiement et d’exploitation.

Ce lancement marque une évolution notable pour Clever Cloud. L’entreprise expliquait encore l’an dernier avoir longtemps tenu Kubernetes à distance, jugeant l’outil trop complexe au regard de sa promesse de simplicité. Mais la demande du marché pour des environnements standardisés, portables et compatibles avec les pratiques cloud natives l’a conduite à développer sa propre réponse.

CKE s’appuie sur deux ans de R&D. Clever Cloud met notamment en avant Materia etcd, une réécriture de la couche de cohérence d’etcd fondée sur FoundationDB, conçue pour améliorer la robustesse, la montée en charge et l’automatisation de l’exploitation. L’offre est par ailleurs intégrée aux autres services de la plateforme, comme le stockage objet, les bases de données managées, l’IAM ou les fonctions réseau, tout en restant compatible avec les outils standards de l’écosystème Kubernetes tels que kubectl, Helm et GitOps.

Clever Cloud présente aussi CKE comme une alternative européenne aux services Kubernetes des hyperscalers. Hébergée et opérée en Europe, l’offre peut également être déployée sur site chez le client. Son lancement s’inscrit dans un contexte favorable pour l’éditeur, quelques jours après l’annonce de sa sélection, avec DEEP et OVHcloud, pour un marché de cloud souverain destiné aux institutions européennes. CKE apparaît ainsi comme une extension cohérente de son positionnement sur le cloud européen et maîtrisé.