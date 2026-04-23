Luc Declerck est décédé, a annoncé Board of Cyber sur sa page Linkedin. Depuis 2022, il portait le développement de cette jeune pousse française spécialisée dans la gestion du risque cyber, dont il avait contribué à définir l’identité,

Les témoignages publiés à la suite de sa disparition dressent le portrait d’un leader inspirant, visionnaire, salué pour son enthousiasme communicatif, sa bienveillance et son humanité.

Fondé en 2022, Board of Cyber développe des solutions SaaS automatisées destinées à évaluer, piloter et améliorer en continu la performance cyber des organisations et de leur écosystème. Elle revendique plus de 600 clients et 45 collaborateurs, avec pour mission de contribuer à bâtir autour des entreprises un écosystème de confiance.

Au 1er janvier dernier, l’entreprise avait quitté le périmètre d’Almond pour poursuivre son développement de manière indépendante. En mars, elle avait annoncé la nomination de Sylvain Lefeuvre au poste de directeur général adjoint.