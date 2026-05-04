A l’occasion de la publication de ses résultats financiers annuels, SCC France annonce vouloir recruter 250 personnes en 2026 – dont 60 expert·e·s en services d’intelligence artificielle – et investir 30 millions d’euros dans l’IA et la cybersécurité.

SCC France enregistre une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de plus de 12%, à 3,28 milliards d’euros, soit une hausse de 350 millions d’euros par rapport à l’année précédente.

« Nous accélérons à la fois sur les services, l’intelligence artificielle et le recrutement », résume Gaël Menu, directeur général de SCC France (cf. photo). Les revenus liés aux activités de services ont augmenté de près de 8%.

L’entreprise a rejoint l’initiative de cybersécurité portée par Hexatrust qui propose des alternatives aux solutions extra-européennes et a obtenu le label « ExpertCyber » délivré par Cybermalveillance.gouv.fr. Elle met l’emphase sur le développement du reconditionné (jusqu’à 200.000 machines par an), sur sa capacité d’adaptation opérationnelle et sur ses solutions de financement pour absorber les hausses de coûts.

Le groupe vise désormais les 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires dès la fin de son prochain exercice fiscal, avec une croissance annuelle de 7 à 8%. Il maintient son objectif d’atteindre un chiffre d’affaires annuel de 4,5 milliards d’euros à l’horizon 2030, avec une activité de distribution de 4 milliards d’euros et un doublement des revenus issus des services, passant de 250 à 500 millions d’euros.