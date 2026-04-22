Provectio officialise son partenariat avec le réseau Ordi Grand Ouest (OGO). Concrètement, OGO va récupérer le matériel IT en fin d’usage des clients de l’ESN rennaise et lui donner une nouvelle vie pour le réintroduire dans l’économie circulaire, sociale et solidaire. En effet, avec la flambée des prix des composants IT, accéder à des équipements informatiques devient de plus en plus compliqué pour les structures les plus fragiles.

Le réseau Ordi Grand Ouest réunit 25 structures de l’économie sociale et solidaire. Il structure la filière de réemploi et d’inclusion numérique dans la région Grand Ouest en assurant la collecte, le reconditionnement et la redistribution solidaire de matériel informatique sur le territoire. Les PC récupérés sont reconfigurés sous Linux après effacement complet des données. Les membres d’OGO proposent également des formations aux usages du numérique pour les personnes précarisées. Le projet a bénéficié du soutien du Conseil régional de Bretagne et de France Relance, avec le soutien du programme Société Numérique de l’ANCT.

« Nous sommes fiers de ce partenariat avec OGO qui porte un projet sociétal en phase avec nos valeurs », affirme Clément Monnerais, chargé de mission RSE chez Provectio. « Cela permet d’allonger un maximum l’usage du matériel informatique, d’en faire profiter le plus grand nombre, notamment ceux qui n’y ont pas ou peu accès ». Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie RSE de Provectio qui a déjà signé la charte d’économie circulaire de la ville de Rennes et engagé des actions en termes de mobilité et de gestion des déchets.

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