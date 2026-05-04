Scaleway va relever une partie de ses prix à compter du 1er juin 2026. Le fournisseur cloud et filiale d’Iliad invoque la hausse des coûts du matériel, en particulier de la mémoire vive et du stockage, ainsi que la pression persistante sur les adresses IPv4.

Après trois ans de stabilité tarifaire, Scaleway procède à une révision ciblée de son catalogue. Le fournisseur précise avoir mené une analyse produit par produit et indique que les offres absentes de son tableau conservent leurs prix actuels. Sur l’ensemble des 78 lignes tarifaires publiées, la hausse moyenne ressort à environ 25 % en moyenne simple non pondérée. Ce chiffre est toutefois tiré vers le haut par quelques fortes augmentations, la médiane se situant plutôt autour de 10 %.

Les ajustements restent limités sur certaines instances cloud généralistes : les gammes PRO2, GP1 et DEV1 progressent par exemple de 2 %. Ils sont plus marqués sur d’autres services, comme les ressources mémoire serverless, qui passent de 0,00008 à 0,00016 euro par Go-seconde, ou les IP flexibles, relevées de 0,004 à 0,005 euro par heure. Le tableau comporte aussi quelques hausses beaucoup plus fortes, notamment STARDUST1-S, dont le prix horaire est multiplié par quatre, de 0,00015 à 0,0006 euro, ou la zone DNS pour domaines externes, qui passe de 0,001 à 0,007 euro par heure.

Les serveurs dédiés Dedibox Core-10 sont également concernés. Le Core-10-M passe ainsi de 199,99 à 229,99 euros par mois, le Core-10-L de 399,99 à 449,99 euros et le Core-10-XL-31T de 649,99 à 739,99 euros. Scaleway applique aussi des augmentations sur certaines offres GPU, notamment les configurations H100 et L40S.

L’annonce s’inscrit dans un mouvement plus large de renchérissement de l’infrastructure cloud. OVHcloud avait déjà annoncé une évolution tarifaire sur ses offres Public Cloud, Bare Metal et VPS, en invoquant lui aussi la flambée des coûts de la RAM, du stockage et des adresses IPv4. Le groupe roubaisien prévoit une hausse moyenne de 9 % à 11 % sur ses infrastructures déployées entre 2026 et 2028, et de 2 % à 6 % sur les offres antérieures à 2025.

Pour les clients cloud, l’impact réel dépendra de la composition des architectures consommées : calcul, stockage, réseau, GPU, serverless ou serveurs dédiés.

 

Nos lecteurs ont lu ensuite


Scaleway vise la qualification SecNumCloud en 2025
La filiale cloud d’Iliad annonce son entrée dans le processus de qualification pour l’obtention du visa SecNumCloud. Avec l’octroi du jalon J0, elle vient d’entamer la démarche officielle auprès de l’Agence nationale de la sécurité...

Intel dévoile ses Core de 12ème génération et renoue avec la performance
Avec sa douzième génération de processeur Core-i, le fondeur américain renoue avec l’innovation et reprend les commandes en termes de performances après avoir été très malmené par AMD mais aussi Apple et ses M1. Dell...

Scaleway : déjà plusieurs centaines de partenaires identifiés
Quatre mois après avoir lancé son premier programme partenaires, Scaleway affiche sa satisfaction. « Nous avons des retours positifs sur le programme proprement dit et l’activité distribution prend de l’ampleur », commente Mehdi Bekkai, vice-président marketing de...

La pertinence du projet Gaia-X questionnée après la défection de Scaleway
Le projet de métacloud européen Gaia-X a du plomb dans l’aile. En retard, tiraillé entre les bonnes intentions de ses membres et les réalités économiques, les manœuvres des uns et les velléité de pouvoir des...

Alter Way se rapproche de Scaleway pour fournir une alternative souveraine de Cloud public
Alter Way annonce la formalisation d’un partenariat avec Scaleway dont il proposera désormais à ses clients l’offre de Cloud public souverain associée à son infogérance 24×7. Déjà partenaire d’Azure (2014) ; AWS (2018) ; Google...