De combien de suites collaboratives souveraines avons-nous vraiment besoin en France ? Les alternatives à Microsoft 365 semblent pousser comme des champignons. Pour autant, l’ESN Sopra Steria estime que le marché n’est pas encore saturé et sort sa propre version « 100 % open source » et déployable sur une infrastructure SecNumCloud opérée par un hébergeur souverain ou directement sur site. Parmi les fonctionnalités : email et calendrier (SOGomail), stockage et partage de fichiers (NextCloud), bureautique collaborative (Collabora Online), messagerie instantanée (Matrix), visioconférence (Meet) et prise de notes, avec des protections anti-spam et anti-phishing intégrées à la brique email. Le tout est intégré dans une architecture unifiée, ouverte et modulaire.

La proposition de valeur de Sopra Steria réside dans sa capacité à assembler les briques françaises et européennes, à les industrialiser et surtout à accompagner des migrations à grande échelle. Avec ses 56.000 salariée·e·s et son ancrage auprès du secteur public et privé, l’ESN joue surtout la carte de l’intégrateur. Le groupe met en avant son expertise en matière de conduite du changement et assure que sa nouvelle suite est conçue pour cohabiter avec les outils en place durant la période de transition.