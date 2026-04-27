De combien de suites collaboratives souveraines avons-nous vraiment besoin en France ? Les alternatives à Microsoft 365 semblent pousser comme des champignons. Pour autant, l’ESN Sopra Steria estime que le marché n’est pas encore saturé et sort sa propre version « 100 % open source » et déployable sur une infrastructure SecNumCloud opérée par un hébergeur souverain ou directement sur site. Parmi les fonctionnalités : email et calendrier (SOGomail), stockage et partage de fichiers (NextCloud), bureautique collaborative (Collabora Online), messagerie instantanée (Matrix), visioconférence (Meet) et prise de notes, avec des protections anti-spam et anti-phishing intégrées à la brique email. Le tout est intégré dans une architecture unifiée, ouverte et modulaire.

La proposition de valeur de Sopra Steria réside dans sa capacité à assembler les briques françaises et européennes, à les industrialiser et surtout à accompagner des migrations à grande échelle. Avec ses 56.000 salariée·e·s et son ancrage auprès du secteur public et privé, l’ESN joue surtout la carte de l’intégrateur. Le groupe met en avant son expertise en matière de conduite du changement et assure que sa nouvelle suite est conçue pour cohabiter avec les outils en place durant la période de transition.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Sopra-Steria : fusion entre inégaux
Sopra et Stéria ont récemment annoncé leur intention de fusionner, en communiquant sur le fait qu’il s’agissait d’un mariage « entre égaux ». Mais que recouvre exactement ce concept, très à la mode en ce moment ?...

Steria confirme son projet de rapprochement avec Sopra et en précise les contours
Un communiqué de Steria confirme le projet de rapprochement de la société avec Sopra. Il donne également quelques précisions sur les motivations et les modalités de l’opération....

Changement de gouvernance chez Sopra Steria qui affiche un bénéfice en hausse
Pas moins de trois communiqués de presse émanant de Sopra-Steria viennent de tomber. Le premier annonce un changement de gouvernance du groupe issu du rapprochement des deux SSII l’an dernier....

Sopra Steria a finalisé l’acquisition de Galitt
Sopra Steria a finalisé ce 7 novembre l’acquisition de Galitt, société de conseil et éditeur de solutions sur le marché des systèmes de paiement et des transactions monétiques sécurisées. Galitt étant une société à capitaux...

Rajesh Krishnamurthy nommé au poste de directeur général de Sopra Steria
Rajesh Krishnamurthy va prendre la tête opérationnelle de Sopra Steria. Réuni sous la présidence de Pierre Pasquier, le conseil d’administration de Sopra Steria a approuvé sa nomination au poste de directeur général du groupe. Il...