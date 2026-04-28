NetApp annonce la nomination de Stéphanie Roumestant au poste de directrice des partenaires pour la France (Area Partner Leader). Elle prend la suite de Franck Risbec, qui a quitté ses fonctions de directeur channel Europe du Sud pour rejoindre Everpure (ex-Pure Storage) au même poste. Arrivée chez NetApp en 2022, pour piloter les service providers et les GSI puis, plus récemment, les équipes partenaires, Stéphanie Roumestant étend sa responsabilité à l’ensemble du réseau de partenaires et distributeurs sur le territoire français.

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